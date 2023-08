Dauerregen, Wind und Kälte am Wochenende erwartet

Kalt und regnerisch soll es an diesem Wochenende werden. Dazu kommen besonders in Südbayern starke Windböen. Am Sonntag braucht man für den Spaziergang neben dem Regenschirm auch eine warme Jacke. Die Temperaturen erreichen nur 12 bis 17 Grad. In den Bergen fällt ab circa 1.800 Metern Schnee.

Am feuchtesten wird es in Schwaben und im Allgäu. Da könnten kleinere Flüsse und Bäche über die Ufer treten, meint der BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Auch Murenabgänge seien möglich. Dagegen seien die größeren Flüsse durch die lange Trockenheit noch aufnahmefähig, so Sachweh.

Gefahr von Überflutungen auch in Oberbayern

Vor Überflutungen warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Oberbayern sei der gesamte Alpenrand betroffen. Hier könnten Keller und Straßen überschwemmt werden und einzelne Erdrutsche auftreten, so der DWD in seiner Unwetterwarnung.

Mehrere Tiefs hätten sich bei uns "festgebissen", so Sachweh. Auch für die Meteorologen sei ein solcher Tiefdruckkomplex im Sommer eine "Anomalie". Aber: Nach der langen Hitzeperiode würde nun eben das Pendel in die andere Richtung ausschlagen.

Schlammlawinen in Österreich

In Österreich führten starke Regenfälle in der Nacht zum Freitag zu Überflutungen. Auch Schlamm- und Gerölllawinen gingen ab. Betroffen waren das Burgenland, Kärnten und die Steiermark.

Die Straßenverbindungen zu einigen Ortschaften im Bundesland Kärnten seien unterbrochen gewesen, wie örtliche Behörden mitteilten. Schäden an Personen seien nicht gemeldet worden. Wegen der Wassermassen wurde in Kärnten auch Unterstützung durch das Bundesheer angefordert.

Alpenpässe gesperrt

Zahlreiche Grenzübergänge zwischen Österreich und Slowenien seien wegen Überflutungen und Schlamm- und Gerölllawinen gesperrt gewesen, darunter der Loiblpass, so der österreichische Automobilclubs ÖAMTC.

Wacken versinkt im Schlamm

Unterdessen versinkt auch das weltweit bekannte Heavy-Metal-Festival in Wacken im Schlamm. Wegen des schlechten Zustands der Campingflächen verhängten die Veranstalter erstmalig in der Festivalgeschichte einen Einlass-Stopp. Viele der 85.000 erwarteten Besucher mussten wieder abreisen. Nach Polizeischätzung befinden sich etwa 50.000 Menschen auf dem Gelände, 60 Prozent der Campingflächen seien belegt.

Der Sommer kommt wieder

Besser werden soll es wieder nächste Woche. Ab Mitte der Woche soll laut DWD der Sommer wieder zurückkehren. Für Dienstag wird schon ein erster "Lichtblick" erwartet. So könnte die Temperaturen am Dienstag bereits wieder 24 Grad erreichen, am Mittwoch seien sogar 29 Grad "im Rahmen des Möglichen", so der DWD.

Mit Informationen von dpa