Lichtermeer und Menschenkette: Tausende bei Demos "gegen rechts"

Zehntausende Menschen sind am Wochenende wieder gegen Rechtsextremismus und für Toleranz auf die Straße gegangen. Am Sonntagnachmittag versammelten sich in Würzburg nach ersten Zählungen bis zu 10.000 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

In Augsburg haben nach Polizeiangaben am Abend rund 6.500 Menschen auf dem Rathausplatz unter dem Motto "Lichtermeer für Demokratie & Vielfalt" demonstriert. Die Veranstaltung des überparteilichen Vereins "Bündnis für Menschenwürde Augsburg e.V." wollte damit ein Zeichen setzen gegen Hass, Hetze, Rassismus und Antisemitismus. Die Aktion knüpfte an eine Demonstration an gleicher Stelle Anfang Februar an, bei der sich geschätzt rund 25.000 Menschen für Vielfalt und gegen Ausgrenzung versammelt hatten. Auch in anderen Städten Deutschlands demonstrierten tausende Menschen.

Religionen demonstrieren zusammen

In Würzburg reichten die Menschenmassen zu Beginn der Kundgebung vom Domvorplatz fast bis zur Alten Mainbrücke. Das Motto der Versammlung lautete: "Vielfalt schützen!" Auf der Bühne bekamen Menschen das Wort, die selbst von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind. Außerdem sprachen der Präsident des Zentralrats der Jüdinnen und Juden in Deutschland, Josef Schuster, der Würzburger Bischof Franz Jung sowie der Sprecher der islamischen Gemeinden in Würzburg, Ahmet Bastürk.

Stefan Lutz-Simon, der die Versammlung für das Würzburger "Bündnis für Demokratie und Zivilcourage" angemeldet hat, sieht in der Zusammenkunft der Religionen ein deutliches Signal: "Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und stehen alle sehr klar gegen diese Tendenzen, die wir in unserem Land erleben", sagte er BR24. Anstelle eines Demo-Zugs gab es vor der Kundgebung mehrere Infostände.

Fokus auf Kultur - keine Reden von Politikern in Augsburg

In Augsburg wurden die Teilnehmer dazu aufgerufen, mit Lichtern – jedoch ohne offenes Feuer – den Rathausplatz zum Leuchten zu bringen, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. Die Veranstaltung zeichnete sich laut Veranstalter Matthias Lorentzen durch einen verstärkten Fokus auf Kunst und Kultur aus. Es gab keine Reden von Politikern. Vielmehr standen Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt, um ein Zeichen für eine offene, tolerante und demokratische Gesellschaft zu setzen. Die Augsburger Poetry Slammerin Ezgi Zengin behandelte beispielsweise in ihrem Text das Thema Alltagsrassismus.

Die Veranstaltung begann am frühen Abend mit einem Auftritt der Brassband "Breath Attack" und bot ein Programm aus Musik, Poetry-Slam und Redebeiträgen. Dabei war auch Tülay Ates-Brunner vom Verein "Tür an Tür" in Augsburg, einer Organisation, die sich für die Integration und Unterstützung von Geflüchteten einsetzt. Ebenso sprach Helmut Hartmann, der 2003 mit dem Augsburger Friedenspreis ausgezeichnet worden war, weil er sich für Toleranz und Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen eingesetzt hat. In der Zeit des Nationalsozialismus erlebte Hartmann Diskriminierung und Hass, weil seine Mutter jüdische Wurzeln hatte.

Lichtermeer am Starnberger See

Auch in Starnberg hat heute ein Lichtermeer stattgefunden - an der Seepromenade. Laut Polizei nahmen rund 600 Menschen an der Kundgebung teil. Sie setzten mit Handys, Windlichtern, Taschenlampen und Lichterketten ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Der Polizei zufolge ging die Veranstaltung nach rund zwei Stunden störungsfrei zu Ende. Zu der Veranstaltung hatte der neu gegründete Starnberger Verein "gemeinsam.demokratisch.bunt" aufgerufen. Vorbild war das Lichtermeer auf der Theresienwiese in München vor drei Wochen.

Kilometerlange Menschenkette zwischen Bochum und Herne

Auch deutschlandweit, etwa bei einer Kundgebung in Duisburg, zeigten am Samstag nach Polizeiangaben 15.000 Menschen Flagge. Damit wurde die angemeldete Zahl der Teilnehmer um 5.000 übertroffen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Unter dem Motto "Duisburg ist echt bunt" hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund zu der Demonstration für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze aufgerufen.

In Bochum und Herne reihten sich bei einer Aktion unter dem Motto "Seite an Seite für Demokratie und Menschlichkeit" am Sonntag rund 5.000 Menschen in eine kilometerlange Menschenkette ein, wie der Versammlungsleiter unter Berufung auf Polizeiangaben sagte. Bei der Kette zwischen den beiden Rathäusern gebe es zwar "die ein oder andere Lücke", an anderen Stellen sei dafür aber umso mehr los. An der Stadtgrenze beteiligten sich auch Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch sowie sein Amtskollege aus Herne, Frank Dudda (beide SPD).

Seit Wochen immer wieder Demos "gegen rechts"

Bereits am Samstag hatten sich in Nürnberg knapp 700 Menschen versammelt und gegen Rechtsextremismus demonstriert, wie ein Polizeisprecher aus Mittelfranken sagte. Demnach verlief auch diese Demo störungsfrei.

Seit Wochen demonstrieren bundesweit immer wieder tausende Menschen für Demokratie - und gegen die AfD. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Recherche-Netzwerks "Correctiv" über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Mit Informationen von dpa