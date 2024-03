Mangelware Munition: "Wir stecken tief in der Sch****"

Zwei Jahre Krieg: Hat der Westen nichts gelernt?

BR24: Wenn wir reden, warum Rüstungsgüter knapp sind, müssten wir eigentlich fragen, warum sie immer noch knapp sind, denn der Krieg hat vor zwei Jahren begonnen, warum hapert es beim Nachschub?

Thys: Es ist einfach nicht viel passiert industriell. Ich sage nicht, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen, da bin ich weit von entfernt. Unsere Sicherheitsarchitektur ist stark fragmentiert, das aber sind die Überbleibsel einer Rüstungsindustrie, die uns durch den Kalten Krieg gebracht hat. Wir müssen die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie wieder aufpeppen.

Ein Problem sind da nationale Interessen, die uns behindern. Es ist aber auch das Problem, das wir die Rüstungsindustrie wie jede andere Industrie behandeln, also völlig kommerzialisiert. Das heißt, das Risiko liegt komplett bei den Unternehmen. Und das muss sich ändern, dieses Risiko müssen Regierungen, muss die Europäische Union tragen. Das hat auch was mit einem Kulturwandel zu tun, einem Mentalitätswandel.

BR24: Die berühmte "Zeitenwende"...

Thys: Ja, das geht langsam. 2024 und 2025 werden die Jahre werden, in denen der Wandel wirklich stattfinden wird. Aber mit Europa ist es immer so, das Bild, das ich da zeichne: Wenn Du Europa politisch ändern willst, muss das Messer an der Kehle sein und das Blut schon tropfen, dann fangen die Dinge an, sich zu ändern. Ich denke, an diesem Punkt sind wir. Das Geld ist da, aber der echte Wandel muss zwischen den Ohren passieren, die Mentalität.

"Stärke ist kein schmutziges Wort"

BR24: Kanzler Olaf Scholz hat gesagt, ohne Sicherheit ist alles Nichts. Wenn das stimmt, muss alles, was die vergangenen drei, vier Jahrzehnte gedacht wurde, auf den Prüfstand, dass es einen immerwährenden Frieden gibt, der nichts kostet.

Thys: Stärke ist kein schmutziges Wort. Wir müssen wieder lernen, die Sprache der Stärke zu sprechen. Ich habe mal die Frage gestellt bekommen: Was ist Europas größte Bedrohung? Ich habe gesagt, der Fakt, dass wir naiv und arrogant sind. Naiv, weil wir glauben, dass alle so wie wir denken, und arrogant, weil wir glauben, dass alle so denken müssen wie wir. Und das wird nicht mehr akzeptiert, das hat Putin bereits 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich gemacht. Die eine Welt, in der wir leben, ist herausgefordert. Der Ukraine-Krieg ist nur eine Episode dieser Herausforderung. Was in der Sahel-Region passiert, was in Gaza passiert, was im Roten Meer passiert, das sind alles Episoden des gleichen Films. Und das müssen wir begreifen.

Wieso leben wir in Wohlstand? Weil wir in einer sicheren Welt gelebt haben. Es ist nicht umgekehrt; wir sind nicht sicher, weil wir in einer reichen Welt leben. Als erstes müssen wir über Sicherheit nachdenken. Und Sicherheit kostet etwas. Das müssen wir wieder lernen. Viele haben geglaubt, das ist vom Himmel herabgefallen und wird sich nie ändern.

Aber wir leben ja in einer Anomalie der Geschichte. Niemals in der Geschichte, der Geschichte der Menschheit gab es eine Gesellschaft, die so lange wie die unsere in Sicherheit und Wohlstand gelebt hat. Niemals in der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig merke ich, dass wir nicht bereit sind, das zu verteidigen. Das ist der Weckruf, den wir als Gesellschaft erhalten.

Und dieses Gefühl der Angst, das sich in der Gesellschaft breitmacht, das kommt nicht, weil wir etwas fürchten, sondern weil wir uns bewusstwerden, dass Frieden nicht geschenkt ist. Für Frieden musst Du arbeiten. Ein starkes Militär als Instrument der Macht zu haben, neben all den anderen Machtinstrumenten, ist eine Notwendigkeit, um unseren Frieden, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu verteidigen.

Gefangen in der Aufrüstungsspirale?

BR24: Was entgegnen Sie Menschen, die das für Kriegstreiberei halten?

Thys: Ich bezeichne mich immer als aktiven Pazifisten in Uniform, der bereit ist, für den Frieden zu kämpfen. Und ich glaube, wo diese Menschen irren, ist, dass sie einfach die Menschheitsgeschichte leugnen. Sie leugnen das einfach. Wenn man in die Geschichte schaut: Solange Nachbarn streiten, werden Länder Kriege führen.

Wir wollen den Status Quo erhalten, weil wir in einer guten Welt leben. Aber wenn man sich den Rest der Welt anschaut, die wollen sich verbessern und man sieht, dass die meisten außerhalb Europas und den Vereinigten Staaten davon überzeugt sind, dass die Welt ein Null-Summen-Spiel ist: Für sie kann es nur besser werden, wenn es für uns schlechter wird. Krieg ist Teil der Menschheitsgeschichte und er wird Teil der Menschheitsgeschichte bleiben, einfach weil wir Menschen sind.

BR24: Danke für das Gespräch.