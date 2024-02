Auch auf dem Land: Immer mehr Demos gegen Rechtsextremismus

Demos auf dem Land: "Hier werde ich gesehen!"

Flagge und Gesicht zeigen. In den Städten sind die Menschen auf den Demonstrationen eher anonym unterwegs - auf dem Land kennt man sich. Das ist auch in Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt so. Vor dem Rathaus demonstrieren hier am Samstag mehrere hundert Menschen für Demokratie und Vielfalt. Ein toller Erfolg, findet Organisatorin und Historikerin Martina Switalski. Es sei ein riesen Moment gewesen, als es in den Großstädten mit den Demos los gegangen sei, erklärt sie. "Aber hier sind jetzt Menschen, die bewusst zu mir gesagt haben: 'Wunderbar, dass hier etwas stattfindet. Hier sieht man mich und ich sehe andere.' Das ist dieser Solidarisierungseffekt, für unser Land einzustehen, und das ist großartig."

Die 'schweigende Mehrheit' geht nun auf die Straße

Mit dieser Meinung ist Martina Switalski nicht allein. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße - egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Warum? Weil sich die schweigende Mehrheit langsam mal zeigen müsse, sagt Fritz Müller, Teilnehmer der Demo in Eckental. "Der Rechtsruck ist ja deutlich spürbar in den Umfragen. Man sieht’s auf der Straße und im Parlament und das gefällt mir gar nicht." Auch Ann-Kathrin Loos zählt sich zu dieser bislang schweigenden Mehrheit. Sie begrüßt es, dass so viele Leute an den Demonstrationen teilnehmen. "Ich kenne leider auch ein paar aus dem Ort, die AfD wählen. Da frag ich mich einfach: Warum? Es geht mir nicht ein, ich finde das bedenklich."

Sorgen um die Zukunft im Land machen sich auch Heidi und Ralf Weber. Das Paar findet es gut, dass die Kundgebungen nicht nur in den großen Städten angeboten werden, sondern auch im ländlichen Raum. "Und vor allen Dingen freut es mich, dass auch in den östlichen Bundesländern die Leute auf die Straße gehen. Denn da ist ja das Problem noch weitaus größer als hier bei uns im Westen, glaube ich", sagt Heidi Weber. Hier in Bad Windsheim will sie mit vielen anderen ein Zeichen setzen. "Wir haben gesehen, dass es ganz schlimm wird", erzählt Ralf Weber im BR-Interview. "Wir kriegen Weimarer Verhältnisse, wir können alle demokratisch wählen. Damals ist auch eine Partei demokratisch gewählt an die Macht gekommen und hat Deutschland in den Abgrund gestürzt. Ich sehe gewisse Parallelen. So etwas darf nie wieder passieren."

"Das Motto 'Nie wieder ist jetzt' finde ich auch in Anbetracht der Geschichte ganz bedeutend", argumentiert ein paar Menschentrauben weiter Ulli Wesche. Sie war schon am Samstag auf der Kundgebung in Nürnberg dabei. An diesem Sonntag nun auch in Bad Windsheim, "weil ich’s für ganz wichtig halte, dass man gegen diese jetzigen Rechtsbestrebungen und gegen die AfD-Inhalte etwas tut, bevor es zu spät ist." Außerdem sei es für die Bevölkerung wichtig zu sehen, dass sich auch das Land wehrt und sich da etwas tut.

Ein breites Bündnis unterstützt die Demonstration gegen Rechtsextremismus in Bad Windsheim

Und das sich etwas tut, ist in Bad Windsheim einem breiten Bündnis zu verdanken. Unternehmer Armin Höhn zögerte nicht, als man ihn bat, die Organisation mit zu übernehmen: "Alles, was rechts ist, ist mir zuwider. Es geht um Empathie, es geht um Menschlichkeit, einfach um Gleichwertigkeit" erklärt er seine Motivation, sich für die Demokratie in Bad Windsheim stark zu machen. Damit ist er nicht allein. Auf der Liste der Unterstützer stehen unter anderem verschiedene Parteien wie B90/Grüne, CSU, FWG, SPD, WiR und Liste Land, sowie der Bund Naturschutz, die Katholische Pfarrei St. Bonifaz und das Evangelisch-Lutherische Dekanat Bad Windsheim. In seiner Rede spricht Dekan Jörg Dittmar davon, dass das Parteiprogramm der AfD nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar sei. Er erlebe eine erschreckende Verrohung der Politik im Land. Man müsse die parlamentarische Demokratie schützen, so Dittmar weiter, der für seine Worte viel Zustimmung mit immer wiederkehrendem Applaus bekommt. "Wir sind ein fröhliches, buntes und lebendiges Bad Windsheim. Das werden wir auch bleiben", so Dekan Dittmar. Dies unterstreicht auch der Erste Bürgermeister Jürgen Heckel (WiR). Bad Windsheim sei eine Stadt der Toleranz, der Wertschätzung und der Menschlichkeit. Man wolle in Frieden miteinander leben, so das Stadtoberhaupt. Eine Botschaft, die Heckel auch ein persönliches Anliegen ist. Denn vor der Kundgebung wurde er wegen seiner Teilnahme an der Veranstaltung angefeindet "weil es eben auch Menschen gibt in unserer Stadtgesellschaft, die sagen, ich vertrete nicht ihre Meinung", so Heckel gegenüber dem BR. Davon aber will sich der Bürgermeister nicht beirren lassen und weiter für seine Werte eintreten.

Kundgebungen können nur der Anfang sein

Diese Einstellung begrüßt Corinna Gräßel vom Bündnis gegen Rechts im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Aktuell beobachte man einen Mobilisierungseffekt in den Kommunen. Den müsse man nutzen: "Es ist immer wichtig, etwas zu machen, vor allem auch über eine Kundgebung hinaus." So fordert Gräßel ein, rechtem Gedankengut nicht nur auf Demonstrationen, sondern auch im Alltag entgegenzutreten. Bei der Friseurin beim Bäcker, im Sportverein, bei der Feuerwehr. Immer dann, wenn jemand mit rechten Argumenten oder auch mit Verschwörungserzählungen um die Ecke komme, solle man sich ein Herz fassen, für seine Überzeugung eintreten und sagen: "Nein, nicht mit mir, ich halte dagegen."