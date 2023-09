Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Landkreis Miesbach: "Fehlbeleger" sollen Unterkünfte verlassen

Landkreis Miesbach: "Fehlbeleger" sollen Unterkünfte verlassen

Rund 21.000 sogenannte Fehlbeleger gibt es in Bayern, das sind anerkannte Asylbewerber, die immer noch in einer Flüchtlingsunterkunft leben. Im Landkreis Miesbach will man diese Menschen aus Platzmangel nun längerfristig auf Gemeinden verteilen.