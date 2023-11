Militärexperte: "Ukraine zwingt russische Armee in Abnutzung"

"Neues Technologieniveau"

Der Militärexperte Keupp erwähnt, dass sich der Ukraine-Krieg gerade in ein neues Technologieniveau hineinentwickele und verweist dabei auf hochentwickelte Drohnen. Die Ukraine brauche für die Erreichung ihrer Ziele entweder eine deutliche Technologie-Überlegenheit oder eine Überlegenheit beim konventionellen Material, sagt Keupp.

Darauf habe der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, hinweisen wollen, als er dem "Economist" sagte, die Gegenoffensive im russischen Angriffskrieg sei zum "Stillstand" gekommen. "Weil wenn das nicht passiert – das heißt, wenn der Westen zu zögerlich agiert", so Keupp, "dann besteht tatsächlich Gefahr, dass eine solche Erstarrung eintreten könnte. Aber man muss auch ganz klar sagen: Die nutzt dann natürlich den Russen."

"Journalistisch konstruierte Angsterwartung"

Dass mit einer eventuellen Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten die Waffenlieferungen aufhören, nannte Keupp eine "journalistisch konstruierte Angsterwartung". Die US-Waffenlieferungen in die Ukraine würden derzeit über die Presidential Drawdown Authority kommen, das Exekutivrecht des Präsidenten. "Angenommen so ein Fall wäre absehbar, dann würde man natürlich diese Waffenlieferungen – Biden – im Voraus festlegen." Über die Presidential Drawdown Authority kann der US-Präsident in Notfällen ohne Zustimmung des Kongresses über US-Militärbestände verfügen und sie direkt an die Ukraine liefern lassen.

Zudem sei das Interesse, die Ukraine gegen Russland zu stützen, in den USA "administrationsübergreifend" und nicht nur an die Person des Präsidenten gebunden, so Keupp. Gerade unter Trump sei die Ukraine mit Panzerabwehrwaffen ausgestattet und die ukrainische Armee ausgebildet worden, "weil diese Administration, nicht nur die Person Trump, sondern die Menschen im Hintergrund gesagt haben, die Russen werden wieder kommen und sie werden wieder versuchen, ihren Machtbereich vorzuschieben, also müssen wir jetzt was machen, damit die Ukraine in der Zukunft sich wehren kann".

Baerbock bekräftigt Unterstützung

Weil sich der Krieg zuletzt zu einem Stellungskrieg entwickelte und die letzte Gegenoffensive nicht die von manchen erhofften Erfolge brachte, hatten Militärs zuletzt infrage gestellt, ob die Ukraine in der Lage ist, im nächsten Jahr noch einmal eine neue Gegenoffensive zu starten. Dazu befragt, entgegnete die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock: "So schwer, so anstrengend, so festgefahren die Situation scheint, wir werden die Ukraine weiter unterstützen – so lange sie uns braucht."

Man tue alles dafür, dass die Ukraine auch im nächsten Jahr so viele Dörfer und Städte befreien könne wie möglich, sagte sie am Dienstag bei einem Nato-Außenministertreffen in Brüssel. Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Ukraine rund 50 Prozent des von Russland besetzten Territoriums wieder befreien können.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine ungeachtet des Haushalts-Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Die Ukraine könne sich "auf Deutschland und seine Unterstützung verlassen". Russlands Präsident Putin dürfe nicht mit seinem "Raubzug" gegen die Ukraine davonkommen.

Rekrutierungs-Problem in der Ukraine

Nach eigenen Angaben hat die Ukraine eine Million Menschen unter Waffen stehen. Männern im wehrfähigen Alter ist es verboten, ins Ausland zu gehen. Das Programm zur Mobilmachung ist Staatsgeheimnis, ebenso die Zahl der auf den Schlachtfeldern getöteten und verletzten Soldaten.

Die Rekrutierung findet weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Männer werden auf offener Straße, in der U-Bahn oder an Kontrollstellen angehalten und bekommen ihre Einberufungspapiere ausgehändigt. Sie werden angewiesen, sich bei den Rekrutierungszentren zu melden. Immer wieder werden Fälle bekannt, dass sich Männer durch Bestechung entziehen wollen.

Zuletzt gab es nach britischer Einschätzung Erfolge für die russischen Truppen. Russische Truppen sind nach britischer Einschätzung von Dienstag weiter auf die umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten des Landes vorgerückt. Seit Anfang Oktober seien die Russen hier bis zu zwei Kilometer weit vorgerückt. "Obwohl bescheiden, bedeuten diese Fortschritte die größten russischen Geländegewinne seit Frühling 2023", hieß es in London weiter. "Sie haben die beteiligten Einheiten Tausende Opfer gekostet."