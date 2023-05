Warnung vor schweren Unwettern in Teilen Bayerns

Wechselhaftes Wetter in den nächsten Tagen

Auch in der Nacht zum Dienstag besteht laut DWD die Gefahr von Gewittern in Bayern, vor allem südlich der Donau. An den Alpen und im Vorland sei auch Starkregen möglich. Am Dienstag folgen laut Vorhersage tagsüber in Südbayern und der Oberpfalz wahrscheinlich nochmals einzelne Gewitter.

Ansonsten ist es am Dienstag in Bayern oft stark bewölkt und es fällt schauerartiger Regen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 17 und 23 Grad. Auch an den folgenden Tagen bleibt es eher wechselhaft.

Sahara-Staub trübte Wochenende

Damit endet vorerst die sonnige Phase vielerorts wieder. Sahara-Staub trübte jedoch das zurückliegende Wochenende in Bayern: Durch die kräftige Tiefdruckentwicklung im Mittelmeerraum war eine ordentliche Ladung an Staub nach Mitteleuropa gekommen. Wetterlagen waren entsprechend schwierig einzuschätzen.

Im Video: Sahara-Staub trübt weiß-blauen Sommerhimmel