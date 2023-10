Teil-Reisewarnung für Ägypten: Was bedeutet das für den Urlaub?

Ägypten ist im Herbst und im Winter ein beliebtes Reiseziel für viele deutsche Urlauber. Baden, Tauchen oder Pyramiden – das Land hat viel zu bieten. Doch die Spannungen nehmen zu, seit die Hamas Israel angegriffen hat und dort wie auch im Gazastreifen der Krieg ausgebrochen ist. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Ägypten.

Es bestehe landesweit ein Risiko für Terroranschläge, berichtet das Auswärtige Amt auf seinen Internetseiten. Demonstrationen und größere Menschenansammlungen sollte man meiden. Doch insgesamt sei die Sicherheitslage in Ägypten stabil.

Wo gibt es genau Reisewarnungen?

Gewarnt wird vor Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel oder das Grenzgebiet zu Israel. Dort finden militärische "Operationen" statt, da es zu Terroranschlägen kam.

Bei Reisen in den Süden der Sinai-Halbinsel mit dem Tauchparadies Sharm El Sheikh am Roten Meer rät das Amt, keine individuellen oder unbegleitete Ausflüge zu unternehmen. Außerdem wird abgeraten in das syrisch-jordanische Grenzgebiet und in die Grenzregion zum Irak zu reisen.

Kann man aus Angst vor Krieg den Urlaub stornieren?

Generell macht es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts möglich, den bereits gebuchten Urlaub zu stornieren. Das versichert der Experte für Reiserecht beim Verbraucherservice Bayern, Jochen Weisser. Das gilt auch für eine Teilreisewarnung, wenn die Fahrt tatsächlich genau in das Gebiet führt, vor dem gewarnt wird.

Im Streitfall beziehen sich Gerichte auf diese ausgesprochenen Warnungen der Behörden. Sie schauen aber auch genau, was im Vertrag stand. Liegt ein wichtiger Grund wie eine Reisewarnung vor, kann der Vertrag gekündigt werden. Der Preis muss ohne Stornogebühren erstattet werden. Angst vor Terror und Krieg reichen nicht als Rücktrittsgrund.

Schwieriger wird es, wenn nur ein Tagesausflug in so ein Gebiet mit Teilreisewarnung geplant war. Die aktuellen, Ägypten betreffenden Warnungen gelten nicht für die wichtigsten Urlaubsgebiete. Daher muss, wer dennoch stornieren will, mit Gebühren rechnen.

Was ist mit länger geplanten Reisen?

Für Reisen, die noch weiter weg liegen, rät der Jurist vom Verbraucherservice, erst einmal abzuwarten. Früher als drei Wochen vorher sollte man nicht stornieren, sonst könnten doch Gebühren fällig werden, falls sich die Lage wieder ändern sollte.

Pauschalurlauber haben mehr Rechtssicherheit

Bei Individualreisen ist es überhaupt sehr schwierig, die Buchung zu stornieren. Hier geht man ein finanzielles Risiko ein, denn das Reiserecht greift in diesem Fall nur für Pauschalreisen. Ansonsten ist man auf die Kulanz des Hotels oder der Fluggesellschaft angewiesen.

Deutscher Reiseverband gibt Entwarnung

Der Deutsche Reiseverband sieht derzeit keine großen Veränderungen im Reiseverhalten. Das heißt: Keine Stornierungen für Ägypten. Im Norden der Sinai-Halbinsel gebe es ohnehin keinen Tourismus. Und die Teilreisewarnung sei nicht neu. Im Zweifelsfall sollten Urlauber Kontakt zum Reiseveranstalter aufnehmen.

Reiseveranstalter sehen keine Probleme für Ägypten

Die Reiseunternehmen beobachten die Lage im Nahen Osten. Die FTI Group hat zum Beispiel alle Reisen nach Israel bis Ende des Jahres abgesagt und alle Betroffenen informiert.

Reisen nach Ägypten können jedoch ohne Einschränkungen stattfinden, versichert deren Pressesprecherin Angela Winkler. Auch bei DER-Touristik gibt es keine Bedenken und damit weder Absagen noch Angst, was Flüge in das beliebte Reiseziel Ägypten betrifft.