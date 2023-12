Hochwasserlage bleibt angespannt, aber Bayerns Pegel sinken

Tagelang hat es geregnet - das hat vielerorts Folgen: Talsperren können so viel Wasser nicht mehr fassen, Deiche weichen gefährlich auf. Viele Menschen mussten wegen des Hochwassers an den Weihnachtsfeiertagen ihre Wohnungen und Häuser verlassen - ausgerechnet an den Weihnachtstagen. Die Lage soll laut Behörden in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auch in den nächsten Tagen angespannt bleiben. An der Elbe soll es ab Mittwoch besonders kritisch werden.

Etwas Hoffnung bieten die Wetteraussichten: Am Mittwoch soll es nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Nordwesten etwas Regen geben, sonst aber weitgehend trocken bleiben.

Zum Artikel: "In Bayern wird Hochwasserschutz bei Extremwetter wichtiger"

Deiche brüchig, Talsperren voll

Die Hochwasserlage in Niederachsen ist weiter angespannt. Viele Flächen sind überflutet. Die Okertalsperre musste am Mittwochabend Wasser ablassen. Dadurch wurde unter anderem in Braunschweig ein weiterer Anstieg der Pegel befürchtet. Die Feuerwehr hat dort einen mobilen Deich aufgebaut, um die Innenstadt zu schützen. Auch an anderen Orten Niedersachsens sind die Einsatzkräfte von Feuerwehren und THW im Einsatz, um Wohngebiete zu schützen: In Northeim in Südniedersachsen und Uplengen im Kreis Leer brachen aufgeweichte Dämme. Helfer waren im Dauereinsatz, um die angeschlagenen Bollwerke mit Sandsäcken zu sichern.

An der Elbe wird kritischste Lage für Mittwoch erwartet

Im niedersächsischen Rinteln und im thüringischen Windehausen mussten hunderte Menschen an Weihnachtsfeiertagen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie hier verwandelten ebenso in anderen Bundesländern über die Ufer tretende Flüsse die Umgebung in großflächige Wasserlandschaften.

An der Elbe wurden die höchsten Wasserstände einer Hochwasserwelle erst ab Mittwoch erwartet. Diese gehe auf die Schneeschmelze und starke Niederschläge im Riesengebirge zurück, hieß es.

In Sachsen-Anhalt waren die etwa 180 Bewohner der Ortschaft Thürungen am Dienstag aufgefordert worden, sich wegen drohender Überschwemmungen am Stausee Kelbra und an der Helme in Sicherheit zu bringen. In anderen Orten der Region sollten sich die Einwohner auf mögliche Evakuierungen vorbereiten. Das Ausmaß möglicher Überschwemmungen sei schwer absehbar, hieß es von einer Sprecherin des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Pegelstände in Thüringen zurückgegangen

Während in manchen Gebieten die kritischste Lage erst noch bevor steht, beginnt sich die Situation mit den nachlassenden Regenfällen regional zu entspannen. Im thüringischen Windehausen etwa habe sich die Lage am Dienstag deutlich beruhigt, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Die Pegelstände seien in Thüringen größtenteils zurückgegangen.

Auch in Bayern sinken die Pegelstände

Nachdem der ergiebige Regen über Weihnachten aufgehört hat, sind auch in Ostbayern die Pegelstände weiter rückläufig. Inzwischen besteht auch an der unteren Donau in Niederbayern zwischen Straubing und Passau nur noch Meldestufe zwei (von vier), das heißt Flussauen, Felder und Wiesen und auch einige Straßen und Wege sind noch überflutet. In Passau konnte die Meldestufe auf eins herabgesetzt werden. Auch hier wird das Hochwasser im Laufe des Tages laut Hochwassernachrichtendienst weiter zurückgehen.

Flussaufwärts im Bereich Regensburg gilt an der Donau bereits seit gestern nur noch Meldestufe zwei. Gleiches gilt für die Naab. Auch am Fluss Regen geht das Hochwasser stetig zurück. Bei Marienthal in der Oberpfalz und in Cham gilt jeweils ebenfalls Meldestufe zwei, welche dort aber auch heute (Mittwoch) laut Hochwassernachrichtendienst noch unterschritten wird. An Isar und Inn ist bereits wieder alles im grünen Bereich, alle Meldestufen wurden aufgehoben. Laut Deutschem Wetterdienst sind in den nächsten Tagen keine ergiebigen Regenfälle mehr zu erwarten, so dass das Hochwasser überall weiter abfließen wird.

Grüne fordern zusätzliche Investitionen in Hochwasserschutz

"Wo Städte direkt ans Wasser heranreichen, brauchen wir zusätzliche Investitionen in technischen Hochwasserschutz wie Deiche und Rückhaltebecken", sagte der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jan-Niclas Gesenhues, angesichts der derzeitigen Überschwemmungen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Mittwoch. Bisher sei Deutschland nicht ausreichend auf vermehrte Überschwemmungen wegen der Klimakrise vorbereitet.

Gesenhues verwies auf das "Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz" der Bundesregierung zum Ausbau natürlicher Hochwasserbarrieren wie Auen, Wälder oder Moore. Zudem habe der Bundestag vor wenigen Wochen das erste deutsche Klimaanpassungsgesetz beschlossen. "Es verpflichtet Bund, Gemeinden und Länder, mehr für die Hochwasservorsorge zu tun."

Mit Informationen von dpa und AFP