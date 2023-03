Helfer gegen Messerattacke in Würzburg wird nicht abgeschoben

Er gilt als einer der Helden bei der Messerattacke in Würzburg vor rund zwei Jahren: Der Kurde Chia Rabiei. Heute hat das Würzburger Verwaltungsgericht eine überraschende Entscheidung zum Asylantrag des Geflüchteten bekanntgegeben: Dem Einspruch gegen den Abschiebebescheid wird stattgegeben. Rabiei darf also in Deutschland bleiben. Eine ausführliche schriftliche Begründung will das Gericht später veröffentlichen.

"Wir sind alle sehr glücklich", sagte der Anwalt des Iraners nach der Verhandlung. Sein Mandant habe nun eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre und könne dann einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Zuvor hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Bescheid vom 8. September 2022 seinen Asylantrag abgelehnt und daran auch in der mündlichen Verhandlung festgehalten. Die Behörde sah keine Gründe, dass der Geflüchtete in seinem Heimatland verfolgt werden könnte.

Gericht: Rabiei drohen im Iran Repressalien

Der iranische Staatsbürger war nach Gerichtsangaben am 1. November 2019 nach Deutschland gekommen und hatte kurz darauf einen Asylantrag gestellt. Bei seiner Rückkehr in den Iran befürchtet er unter anderem Repressalien durch iranische regimetreue Gruppen. Diese Ansicht teilt laut dem Anwalt Rabieis auch das Verwaltungsgericht. Gerade wegen seiner Popularität hierzulande könnten ihm demnach in seinem Heimatland Iran Probleme drohen.

Rucksack als einzige Waffe

Nur mit einem Rucksack ausgestattet hatte sich Rabiei am 25. Juni 2021 dem psychisch kranken Messerattentäter von Würzburg entgegengestellt und ihn für einige Zeit in Schach gehalten. Vermutlich hat er so mehreren Menschen das Leben gerettet. Videos dieser Szenen kursieren seither im Internet. Für seine Zivilcourage erhielt Rabiei mehrere Auszeichnungen, darunter die Bayerische Rettungsmedaille und den XY-Preis.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das Bamf kann beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen.