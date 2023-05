Vermisster Extrembergsteiger Stitzinger ist tot

Der Allgäuer Extrembergsteiger und Bergführer Luis Stitzinger ist am Achttausender Kangchendzönga im Himalaya tödlich verunglückt. Das haben die in Kathmandu lebende deutsche Bergsteigerin Billi Bierling und auch der Himalaya-Blogger Stefan Nestler bestätigt. Beide sind in Kontakt mit Stitzingers Ehefrau Alix von Melle, ebenfalls eine Extrembergsteigerin, die auch vor Ort ist.

Laut Billi Bierling hat ein Suchteam aus mehreren Sherpas den leblosen Körper des Allgäuers auf einer Höhe von 8.400 Metern gefunden. Die Männer hätten ein günstiges Wetterfenster genutzt und seien heute bis ins sogenannte Lager 4 aufgestiegen, sagte Bierling dem BR in der Fernsehsendung Abendschau in einem Live-Interview.

Stitzinger soll am Unfalltag sehr erschöpft gewesen sein

Laut der Alpin-Expertin Bierling war Luis Stitzinger ein sehr versierter und zugleich sehr vorsichtiger Bergsteiger. Der 54-Jährige sei von Kindesbeinen an in den Bergen unterwegs gewesen und habe nie einen großen Unfall gehabt.

Das Problem sei wohl eher gewesen, dass Stitzinger am Tag des Unfalls wohl schon erschöpft gewesen sei, vermutet Bierling. "Der Gipfeltag ist wahnsinnig lang. Der Gipfel ist etwa 8.500 Meter hoch. Das heißt, Luis war 22 Stunden in der großen Höhe unterwegs, ohne Flaschensauerstoff, wie er natürlich geht, wenn er nicht führen muss – wirklich alpinistisch mit seinem eigenen Gepäck."

Stitzinger sei dann noch vom Gipfel abgestiegen und habe noch eine Nachricht per Funk übermittelt ans Basislager. Es hieß auf 8.300 Metern, dass er jetzt absteige und bald ankommen werde im Lager 4, das auf 7.300 Meter liegt. Aber dort sei er nie angekommen.

Die Todesursache ist noch nicht geklärt

Ein paar Bergsteiger, die Stitzinger auf dem Gipfelgang getroffen haben, hätten bestätigt, dass er schon sehr müde gewesen sei. Man müsse bedenken, so Bierling, der Kangchendzönga sei immer Stitzingers Traum gewesen. "Da wollte er immer hoch. Vielleicht war er da ein bisschen zu sehr getrieben, zu sehr fokussiert und hat nicht so richtig auf seinen Körper gehört."

Was aber genau passiert sei, ob Stitzinger abgestürzt oder an Erschöpfung gestorben sei, das müsse man jetzt abwarten. Alles andere sei nur Spekulation im Moment, so Bierling.

Die Leiche Stitzingers wird jetzt vom Berg geholt

Auch der Bergsteiger Stefan Nestler hat auf seinem Blog "Abenteuer Berg" den Tod Stitzingers bestätigt. Dort heißt es: "Nun ist es traurige Gewissheit. Luis Stitzinger, einer der erfolgreichsten Höhenbergssteiger Deutschlands, ist tot.

Ein Sherpa-Suchteam des nepalesischen Veranstalters Seven Summit Treks (SST) fand den 54-Jährigen am Kangchendzönga leblos auf einer Höhe von rund 8400 Metern. Das sagte SST-Chef Mingma Sherpa der in Kathmandu erscheinenden Zeitung "The Himalayan Times". "Diese Informationen bestätigte mir gegenüber auch Alix von Melle, Stitzingers Ehefrau." Die Leiche Stitzingers werde nun nach unten gebracht.