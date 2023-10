Gaza: "Das Gefühl, für die Außenwelt nicht mehr zu existieren"

Es sind Bilder der Verzweiflung, die am Wochenende aus der Stadt Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens öffentlich werden. Sie zeigen Menschen, die ein Lager des UN-Hilfswerks (UNRWA) plündern. Ein Mann erklärt, es fehle an Mehl und Wasser, es gebe keine Toiletten, niemand kümmere sich um die Geflüchteten: "Wir brauchen Hilfe. Wir hätten das hier doch nie getan, wenn wir nicht so in Not wären."

UNRWA-Direktorin: "Menschen trinken schmutziges Wasser"

Diese Notlage beschreibt auch Marta Lorenzo, Direktorin der europäischen Vertretung des UN-Hilfswerks in Brüssel, im Interview mit dem ARD-Brennpunkt. Man könne den nach Angaben der UN 671.000 Menschen, die in 150 Einrichtungen des Hilfswerks derzeit Schutz suchen, kaum Hilfe in Form von Lebensmitteln, Wasser und weiterer Grundversorgung anbieten.

"Wir sehen, dass Zehntausende Menschen in zwei unserer Lager eingedrungen sind. Eines in der Mitte des Gazastreifens, ein weiteres im Süden. Sie haben versucht, an Weizenmehl und Hygieneartikel zu gelangen. Wir sehen Menschen in Verzweiflung", erklärt Lorenzo. "Sie sind hungrig, sie trinken schmutziges Wasser und haben buchstäblich nichts mehr, drei Wochen nach Beginn des Kriegs."

Israel greift weiter Infrastruktur der Hamas an

Der Krieg begann am 7. Oktober mit dem terroristischen Überfall der militant-islamistischen Hamas auf Israel. Seitdem reagiert Israels Armee mit Angriffen auf die Infrastruktur der Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert. Israel fordert die Zivilbevölkerung seit Beginn des Krieges auf, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Von dort aus werden die meisten Raketenangriffe auf Israel abgefeuert.

In der Region in und um die Stadt Gaza leben weit über eine Million Menschen. Dort halten sich nach Schätzungen der UN derzeit noch etwa 117.000 Menschen in den zehn Krankenhäusern oder in deren direkter Nähe auf.