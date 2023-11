ARD-DeutschlandTrend: Große Sorge wegen Krieg in Israel und Gaza

Es ist knapp vier Wochen her, dass die islamistische Terror-Organisation Hamas mehrere Orte in Israel angegriffen hat. Dabei wurden mehr als 1.400 Menschen getötet und rund 240 Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. Wie stark bewegt die Deutschen die Situation vor Ort?

Knapp drei Viertel (74 Prozent) geben an, die aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten würden sie sehr stark oder stark bewegen; 22 Prozent sagen, es bewege sie weniger stark oder gar nicht. Eine deutliche Mehrheit der Befragten zeigt sich auch in großer Sorge – um die entführten Geiseln (81 Prozent), um die palästinensische Zivilbevölkerung (72 Prozent) als auch um die israelische Zivilbevölkerung (65 Prozent). Gleichzeitig fürchten 78 Prozent, dass sich der Konflikt auf Nachbarländer in der Region ausbreitet.