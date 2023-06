Radon: Radioaktive Gefahr oder harmloses Edelgas?

Es trägt seine Radioaktivität bereits im Namen: das Edelgas Radon (Rn), vom lateinischen Wort Radius, der Strahl. Dass die Ordnungszahl 86 des chemischen Elements an das Jahr der Tschernobyl-Katastrophe erinnert, ist jedoch purer Zufall - die Gefahr kommt in diesem Fall nicht aus Atomkraftwerken, sondern aus der Natur. Woher genau, wann man was dagegen tun sollte und was es mit den amerikanischen "Radium Girls" auf sich hat, erfahren Sie hier.

Was ist Radon?

In Kürze: Radon ist ein erstmals im Jahr 1900 entdecktes radioaktives Edelgas. Es entsteht beim Zerfall von Uran und breitet sich in der Bodenluft aus. Über Ritzen und undichte Stellen kann es aus dem Untergrund entweichen und in Häuser gelangen. In geschlossenen, wenig gelüfteten Räumen kann die Konzentration dann ein gesundheitsschädliches Maß erreichen.

Was macht Radon für uns gefährlich?

Das Radon-Gas an sich ist für Menschen ungefährlich – es wird fast komplett wieder ausgeatmet. Problematisch sind seine kurzlebigen Zerfallsprodukte Polonium, Wismut und Blei. Sie lagern sich auf dem Lungengewebe ab und schädigen beim radioaktiven Zerfall die DNA. Erste Studien an Bergleuten im DDR-Uran-Abbau der 1960er-Jahre sind längst bestätigt: eine Radon-Aufnahme erhöht die Wahrscheinlichkeit, später an Krebs zu erkranken. So ist Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.

Welcher Radon-Konzentration gilt als bedenklich?

Auch hier gilt: die Dosis macht das Gift. Das Ende 2018 in Kraft getretene Strahlenschutzgesetz gibt einen Referenzwert für Radon in Höhe von 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft vor. In Deutschland kann dieser Wert vor allem im Mittelgebirgsraum, im Alpenvorland und in Gegenden mit Gesteinsmoränen der letzten Eiszeit überschritten werden. Die schlechte Nachricht aus bayerischer Sicht: viele potentielle Problemzonen befinden sich auf dem respektive im Boden des Freistaats. Das Bundesamt für Strahlenschutz stellt im Netz eine Karte zur groben Orientierung bereit.

Zu beachten ist allerdings, dass Radonstrahlung punktuell auftritt. Das heißt: Wenn in einem Haus erhöhte Werte gemessen werden, muss das noch nichts über die Nachbargebäude aussagen.