Heizungsgesetz: Was ändert sich für Heizungsbesitzer und Mieter?

Nächste Woche soll der Bundestag über das Heizungsgesetz abstimmen. Für Heizungsbesitzer und Mieter deuten sich durch den Kompromiss der Ampel-Parteien einige Änderungen an. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie teuer wird das Heizungsgesetz, welche Förderung gibt es?

Der Staat übernimmt beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung 30 Prozent der Umrüstungskosten. Haushalte, die weniger als 40.000 Euro im Jahr Einkommen versteuern, können weitere 30 Prozent Förderung erhalten. Wer bis 2028 umrüstet, kann zusätzlich 20 Prozent erhalten. Der Staat übernimmt aber maximal 70 Prozent der Kosten.

Ursprünglich hatte die Ampel geplant, höchstens die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Hier haben sich vor allem SPD und Grüne durchgesetzt. Das Geld für die Förderung soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Fachpolitiker rechnen damit, dass dafür bis zum Jahr 2027 ein einstelliger Milliardenbetrag nötig sein wird.

Wann müssen Heizungsbesitzer aktiv werden?

Nur wer nächstes Jahr in einem Neubaugebiet baut, muss aktiv werden. Alle anderen Heizungsbesitzer haben noch Zeit. Erstmal müssen Städte und Gemeinden eine kommunale Wärmeplanung vorlegen – also planen, ob vor Ort zum Beispiel Fernwärmeleitungen verlegt werden oder ein Wasserstoffnetz entsteht. In großen Städten soll das nach dem Willen der Ampel 2026 soweit sein. Alle anderen Kommunen haben bis 2028 Zeit.

Generell gilt: Wer eine funktionierende Heizung hat, kann sie weiterlaufen lassen. Geht diese kaputt, kann man sie reparieren lassen. Nur wenn eine Öl- oder Gasheizung nicht mehr repariert werden kann, steht ein Austausch an.

Welche Technik können Heizungsbesitzer einbauen?

Grundsätzlich gilt: Neue Heizungen müssen zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden – wenn die kommunale Wärmeplanung fertig ist. Auch Gasheizungen, die auf grüne Gase wie Wasserstoff oder Biomethan umrüstbar sind, sind erlaubt. Gleiches gilt für Holzheizungen. Diese Technologieoffenheit war der FDP besonders wichtig.

Wer eine neue Gasheizung anschaffen will, muss sich davor bei einem Energieberater informieren. Die Grünen versprechen sich davon, dass Verbraucher so die wirtschaftlichen Risiken einer Gasheizung erkennen. Sie warnen davor, dass Gas durch steigende CO2-Preise in den nächsten Jahren deutlich teurer wird.

Was kommt auf Mieter zu?

Vermieter sollen einen Teil der Umrüstungskosten auf ihre Mieter umlegen können. Dafür gibt es zwei verschiedene Modelle: Vermieter können - wie bisher - acht Prozent der Modernisierungskosten auf ihre Mieter umlegen. Die andere Variante: Vermieter nehmen die staatliche Förderung in Anspruch und legen von den verbleibenden Kosten zehn Prozent auf die Mieter um.

In jedem Fall dürfen Vermieter die Jahresmiete um maximal 50 Cent pro Quadratmeter erhöhen. Wird der Heizungsaustausch mit anderen Modernisierungen kombiniert, kann der Aufschlag höher ausfallen.

Der Eigentümerverband "Haus & Grund" sieht in dieser Kappungsgrenze ein Hemmnis für Investitionen. Der Deutsche Mieterbund lobt dagegen Verbesserungen für Mieter im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen.

Ist der politische Streit damit beigelegt?

Die ersten Reaktionen von SPD, Grünen und FDP lassen darauf schließen, dass sich die Ampel hinter dem gefundenen Kompromiss versammelt. In der Koalition hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass der öffentliche Streit über das Heizungsgesetz dem Ansehen der Ampel geschadet hat.

Nach einer Expertenanhörung Anfang nächster Woche wird der Bundestag voraussichtlich am Donnerstag über das Gebäudeenergiegesetz abstimmen. Am Freitag könnte sich der Bundesrat mit dem Gesetz beschäftigen, falls er auf die sonst übliche Beratungsfrist von drei Wochen verzichtet.

CDU und CSU kritisieren das Verfahren. Ihrer Meinung nach bleibt zu wenig Zeit, um sich mit der finalen Version des Gesetzentwurfs zu beschäftigen. Außerdem sei es falsch, jetzt das Gebäudeenergiegesetz zu ändern und erst im Herbst das damit verknüpfte Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung.