Radonbelastung: Polizeistation muss umziehen

Für 50 Beschäftigte der Grenzpolizei Selb im Landkreis Wunsiedel steht ein Umzug an: Sie verrichten ihren Dienst ab Sonntag in einem früheren Dienstgebäude im etwa 15 Kilometer entfernten Schirnding. Der Grund: Das Dienstgebäude der Grenzpolizei Selb in der Försterstraße muss wegen erhöhter Radonbelastung saniert werden.

Landkreis Wunsiedel ist Radon-Vorsorgegebiet

Anfang 2021 war der Landkreis Wunsiedel vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zum Radon-Vorsorgegebiet erklärt worden. Messungen am Dienstgebäude der Grenzpolizei hätten damals gezeigt, dass einige Diensträume überhöhte Werte aufwiesen.

Die Sanierung soll etwa ein Jahr dauern. Danach sollen die Bediensteten in das Gebäude nach Selb zurückkehren. Bis dahin sollen in der nicht mit Radon belasteten Polizeiwache in Selb weiterhin Beamte als Ansprechpartner für Bürger zur Verfügung stehen. Nach dem Strahlenschutzgesetz müssen seit 2019 Arbeitsplätze mit einem Durchschnittswert von über 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft saniert werden.

Radon kann man nicht riechen, nicht schmecken, es ist unsichtbar und trotzdem gefährlich. Das Edelgas ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Radon entsteht beim radioaktiven Zerfall von Uran und Radium und ist radioaktiv. Radon gibt es überall auf der Welt in unterschiedlichen Konzentrationen im Boden, die Verteilung ist regional unterschiedlich. Sie ist abhängig von der lokalen Geologie und der Luftdurchlässigkeit des Erdbodens.

Über undichte Keller gelangt Radon ins Gebäude

In der Regel ist die Radon-Konzentration in den Mittelgebirgslagen und Gebieten, in denen viel Granitstein vorkommt, besonders hoch. Wie die Radon-Konzentration in Deutschland verteilt ist, zeigt eine Karte auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). In Innenräume gelangt Radon aufgrund von Undichtigkeiten, meist über den Keller und die unteren Geschosse, in ein Gebäude.