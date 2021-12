Faktenfuchs: Fragen zur Impfquote – was ist mit den Genesenen?

Krankenhäuser sind seit 13.07.2021 entsprechend einer Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes verpflichtet, Informationen zu Covid-Patienten dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dazu zählen neben Namen und Kontaktdaten auch der Impfstatus sowie der verwendete Impfstoff. Krankenhäuser können also nicht, wie auf Twitter behauptet, Menschen, die mit Johnson&Johnson oder Astrazeneca geimpft wurden, als ungeimpft melden. Sie könnten auch keine eigenen Definitionen festlegen, schreibt ein Sprecher des LMU Klinikums dem #Faktenfuchs. Es würden “ausschließlich die offiziellen Definitionen eingesetzt”.

Krankenhäuser müssen Impfstatus von Corona-Patienten melden

Von den Gesundheitsämtern werden die Daten weiter an das Robert Koch-Institut geleitet, erklärt ein Oberarzt der Uniklinik Augsburg schriftlich. Dort werde die Statistik zentral erfasst. Unabhängig davon gebe es auch Kliniken, die eigene anonymisierte Statistiken veröffentlichen, schreibt der Oberarzt aus Augsburg weiter. Dazu hätten die Krankenhäuser jedoch keine Verpflichtung. Laut einem Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft wenden die Krankenhäuser aber auch in ihren eigenen Statistiken die wissenschaftlich anerkannten Regeln an. Dabei handelt es sich um die bereits genannten offiziellen RKI-Definitionen von Geimpften und Ungeimpften, die auch in der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung festgelegt sind. Und nach dieser gelten Menschen 14 Tage nach der letzten erforderlichen Corona-Impfung als vollständig geimpft.

Krankenhäuser verwenden RKI-Definitionen

Der #Faktenfuchs hat diesbezüglich stichprobenmäßig mehrere bayerische Krankenhäuser angeschrieben. Keines der befragten Krankenhäuser nutzt vom RKI abweichende Definitionen. So schreibt ein Sprecher der München Klinik, dass als “nicht geimpft” Patienten bezeichnet werden, die keine Impfung oder nur die erste Impfung erhalten haben. Auch Patienten, deren zweite Impfung bei Aufnahme noch innerhalb der Karenzzeit (zwei Wochen) liegt, gelten als ungeimpft, genau wie vom RKI definiert. Patienten im Krankenhaus, deren Impfung länger als sechs Monate her ist, gelten also trotzdem als geimpft. Eine Sprecherin des Universitätsklinikums Würzburg schreibt zudem, dass es sich dabei um in der EU zugelassene Impfstoffe handeln muss. Dazu zählen neben den Impfstoffen von Biontech/ Pfizer und Moderna auch der Impfstoff von Johnson&Johnson und Astrazeneca. Die Behauptung im Tweet ist also falsch.