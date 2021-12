Impfungen: Weder wirkungslos noch Grund für Übersterblichkeit

Anlässlich des Thementages "Gemeinsam gegen Corona" haben den BR zahlreiche Fragen zur Corona-Impfung erreicht. Darunter aber auch Behauptungen rund um die Sterbezahlen und die Corona-Impfungen. Die drei häufigsten Behauptungen im Faktencheck.

Behauptung 1: "Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit"

In den sozialen Netzwerken macht eine "Notiz" von zwei Psychologen die Runde. Die beiden Männer wurden von der Thüringer Landtagsabgeordneten Ute Bergner (fraktionslos) damit beauftragt, festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Übersterblichkeit in den Bundesländern in den Kalenderwochen 36 bis 40 (06.09. Bis 10.10.21) und der Impfquote der Länder gebe. Bergner übergab das Papier der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner und argumentierte damit laut einer Pressemitteilung auf ihrer Webseite gegen die Einführung der 2G-Regelung in Thüringen.

Ihre Ergebnisse fassten die beiden Autoren in einem dreiseitigen Papier zusammen. Es trägt die Überschrift: "Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit". In dem Text sagen die Autoren zwar nicht direkt, dass die Impfung für die Übersterblichkeit verantwortlich sein soll - sie lassen diese Schlussfolgerung aber als eine mögliche Interpretation zu, wenn sie schreiben: "Die direkteste Erklärung ist: 1. Vollständige Impfung erhöht die Sterbewahrscheinlichkeit."

Und genau so wird das Papier auch von vielen im Netz verstanden - obwohl alle Experten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat, sowohl der behaupteten Korrelation von Übersterblichkeit und Impfquote als auch den Interpretation der Forscher entschieden widersprechen.

Doch worum geht es? In dem vielfach fälschlicherweise als "Studie" bezeichneten Dokument behaupten die Autoren, es ließe sich zeigen, dass eine höhere Impfquote mit einer höheren Übersterblichkeit einhergeht. Tatsächlich haben sie nur einen Zeitraum von fünf Wochen (KW 36-40) untersucht. Schon für diesen, das sagen Experten, sei eine Korrelation nicht sicher erkennbar. Weder sei der Korrelationskoeffizient, den die Forscher berechnen, auffällig hoch - noch seien die benutzten Methoden verlässlich. Warum, das haben die Kollegen vom ARD-faktenfinder hier erklärt.

Einer, der das so sieht, ist Göran Kauermann, Professor für Statistik an der LMU München, dem der #Faktenfuchs das Papier vorgelegt hat. Dass die Zahlen in den Wochen, die die Autoren angeschaut hätten, korrelierten, sei reiner Zufall, schreibt er in einer Antwort an den #Faktenfuchs. "Nimmt man ein anderes Zeitfenster, so ändern sich die Ergebnisse.“

Korrelation ist nicht gleich Kausalität

Doch selbst wenn man sich auf die Schlussfolgerung einließe, dass in diesen fünf Wochen eine Korrelation erkennbar sei, beweise das noch gar nichts, sagt Felix zur Nieden dem ARD-faktenfinder. Denn: Eine Korrelation sei immer nur ein erster Anhaltspunkt für einen Zusammenhang. Sie "müsse weitere Untersuchungen nach sich ziehen, ob es einen tatsächlichen direkten oder indirekten kausalen Zusammenhang gebe".

Dass eine Korrelation nicht auf einen ursächlichen Zusammenhang hinweisen muss, sondern auch eine "Scheinkorrelation" sein kann, veranschaulicht das klassische Beispiel der Storchenpopulation. In Baden-Württemberg nahm die Zahl der Storchenpaare zwischen 1965 und 1975 stark ab. Im selben Zeitraum sank auch die Zahl der Geburten. Dennoch würde kaum jemand ernsthaft behaupten, dass beides zusammenhängt.

Dem Schluss, dass eine hohe Impfquote eine höhere Sterblichkeit verursache, widersprechen auch die Fakten. Denn Sterbefälle, die in einem möglichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung stehen, werden in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) dokumentiert und untersucht. Seit Beginn der Impfkampagne geht das PEI in nur 48 Fällen davon aus, dass es möglich oder wahrscheinlich ist, dass der Tod eines Geimpften auch tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen ist.

Woran es liegen könnte, dass im September tatsächlich merklich mehr Menschen in Deutschland gestorben sind als in den Jahren zuvor, hat der #Faktenfuchs hier schon einmal untersucht.

Autoren distanzieren sich

Inzwischen distanzieren sich sogar die Autoren selbst davon, wie ihre "Notiz" im Internet verwendet wird. Es handele sich dabei "weder um eine wissenschaftliche Publikation noch um eine fundierte wissenschaftliche Studie, die unseren eigenen Qualitätsstandards genügt", heißt es in dem Statement. Und: Sie beweise "keineswegs, dass eine erhöhte Impfquote zu einer erhöhten Sterbewahrscheinlichkeit führt. Wir möchten auch nicht, dass sie dahingehend fehlinterpretiert wird."

Auch der letzte Satz der Stellungnahme ist interessant. "Unter Hinzunahme der jetzt verfügbaren KW 41 ist übrigens die von uns letzte Woche berichtete positive Korrelation nahezu gleich null."

Fazit 1: Verschiedene vom #Faktenfuchs befragte Experten halten die Berechnungen der Jenaer Autoren für methodisch fragwürdig. Eine Korrelation könne bei einem so kurzen Betrachtungszeitraum reiner Zufall sein. Selbst wenn es sie gebe, belege ein solcher Zusammenhang noch keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen hoher Impfquote und Übersterblichkeit. Diese Erklärung sei - angesichts der sehr geringen Zahl von möglichen Impftoten in Deutschland - auch nicht plausibel.

Behauptung 2: Es sterben mehr Geimpfte als Ungeimpfte

Eine zweite weit verbreitete Behauptung rund um die Impfungen ist die, dass unter den Corona-Toten mehr Geimpfte seien als Ungeimpfte. So schreibt etwa die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag in einer Pressemitteilung von Ende November: "50,2 Prozent der Corona-Toten der letzten vier Wochen waren laut RKI doppelt geimpft. Bei den über 60-Jährigen lag der Anteil der vollständig Geimpften sogar bei 71,4 Prozent."

Die Zahlen stimmen, zumindest teilweise. Doch viele ziehen daraus offenbar den falschen Schluss, dass die Impfungen nichts brächten. Dass diese Schlussfolgerung irreführend ist, versichern mehrere Experten dem #Faktenfuchs. Und: Die AfD verwendet in ihrer Pressemitteilung teilweise falsche Zahlen.