EMA: Corona-Impfung für jüngere Kinder ist zugelassen

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am heutigen Donnerstag über die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren entschieden. Offiziell muss die EU-Kommission noch zustimmen. Das aber gilt als Formsache.

In Deutschland würden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst ab dem 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Vakzins für 4,5 Millionen Kinder in dieser Altersklasse zur Verfügung stehen. Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) will vor Jahresende ihre Empfehlung abgeben, das sagte ihr Vorsitzender Thomas Mertens. "Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder, fertigzustellen", so Mertens.

In den USA wurde der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer Ende Oktober 2021 für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Israel hat sich am 15. November für diesen Weg entschieden. In Österreich wurden Kinder schon "off label" geimpft, auch ohne EMA-Zulassung.

Dosierung des Corona-Impfstoffs bei Kindern geringer

Die US-Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen mit geringer Dosierung. Jüngere Kinder bekommen nur ein Drittel des Erwachsenen-Impfstoffs von Biontech/Pfizer: also zehn Mikrogramm statt 30 Mikrogramm. Laut Biontech/Pfizer beträgt der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung durch die Impfung bei dieser Altersgruppe 90,7 Prozent.

Die Corona-Impfung der zwölf- bis 17-Jährigen zeigt Vorteile

Seit Mitte August 2021 empfiehlt die STIKO die Impfung für zwölf- bis 17-Jährige in Deutschland. Nach Auswertung wissenschaftlicher Daten ist die STIKO zu der Erkenntnis gekommen, "dass die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen". Das gelte insbesondere für die sehr ansteckende, in Deutschland vorherrschende Delta-Variante des Virus. Laut Robert Koch-Institut sind bundesweit 45,5 Prozent dieser Altersgruppe vollständig geimpft. In Bayern sind es 43,2 Prozent (Stand 25. November 2021).

Biontech: Corona-Impfung für jüngere Kinder wirksam und sicher

Das Pharmaunternehmen Biontech/Pfizer hat eine Studie mit über 2.000 Kindern unter zwölf Jahren durchgeführt. Demnach sei der Impfstoff für diese Altersgruppe "sicher, gut verträglich und zeigte robuste neutralisierende Antikörperreaktionen". Biontech-Chef Ugur Sahin: "Wir sind froh, dass wir vor dem Beginn der Wintersaison den Zulassungsbehörden die Daten für die Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen können."