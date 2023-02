Faktenfuchs: RKI-Dokument kein Beleg für angebliche Todesfälle

Gezeigtes Dokument stammt tatsächlich aus der Kommunikation des RKI

Zunächst muss klargestellt werden: Das Dokument auf dem Foto ist echt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts handelt es sich dabei um einen Ausschnitt von Protokollnotizen der Epidemiologischen Lagekonferenz vom 7. Februar 2023. Das ist eine wöchentliche Telefonkonferenz zwischen dem RKI und den für den Infektionsschutz zuständigen Landesbehörden der 16 Bundesländer und der Bundeswehr. In der Konferenz werden beispielsweise technische Fragen besprochen. Die Protokollnotizen werden nach Angaben des RKI an einen Verteiler mit Ansprechpersonen der zuständigen Bundes- und Landesbehörden gesendet, die für Infektionsepidemiologie zuständig sind. Sie sind also nicht öffentlich zugänglich.

Wichtig ist: Der Fehler, der hier besprochen wird, hat keinen Einfluss auf die COVID-19-Todesfallstatistik. Das bestätigen dem #Faktenfuchs sowohl das RKI als auch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt. Der Meldeweg der Corona-Fall- und Todeszahlen verläuft über Ärzte und Teststellen zu einzelnen Gesundheitsämtern über die Landesgesundheitsbehörden bis hin zum RKI. Auf diesem Weg gibt es unterschiedliche Kontrollen, die falsch gemeldete Daten finden sollen, bevor sie in die offiziellen Zahlen eingehen und dort korrigiert werden müssen.

Falschmeldungen sind beim Datencheck erkannt worden

In dem Fall, der im Dokument besprochen wird, sei es bei “der Übermittlung an die Landesstelle bei nicht verstorbenen COVID-19-Meldefällen” zu einem Fehler gekommen, erklärt das Niedersächsische Landesgesundheitsamt auf Anfrage des #Faktenfuchs. Dabei sei durch die Software im Feld “verstorben am” ein Datum gesetzt worden, was wiederum nicht mit dem Verstorbenenstatus (Verstorbenstatus = Nein) zusammenpasste. Obwohl es also ein Sterbedatum gab, waren nur wenige dieser Fälle an Corona verstorben – bei manchen war die Todesursache nicht eindeutig Corona, andere waren überhaupt keine Todesfälle.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt erklärt, damit ein Todesfall ans RKI weitergeleitet und dann in die Statistik aufgenommen wird, müssten aber natürlich die Angaben im Feld “Verstorbenenstatus” und “Sterbedatum” zusammenpassen. Dieser Fehler sei nach Aussage des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes bei der Evaluierung der Meldedaten aufgefallen. Somit habe der Fehler keine Auswirkungen auf die veröffentlichten Zahlen gehabt. Diese Aussage bestätigt das RKI: “Die Fehler in den Datensätzen haben nach aktueller Kenntnis des RKI keinen Einfluss auf die COVID-19 Todesfallstatistik, da die Angaben nicht die Frage betreffen, ob jemand verstorben ist oder nicht.”

Dass diese Zahlen nie in die COVID-19-Todesfall Statistik eingegangen sind, lässt sich überprüfen: In keinem Gesundheitsamt in Niedersachsen wurden jemals 70.000 verstorbene Menschen gemeldet – in ganz Niedersachsen starben im Laufe der Pandemie rund 13.400 Personen an Corona, die meisten von Ihnen, mehr als 2.000, in der Region Hannover. Das RKI bestätigt, dass die fehlerhaft übermittelten Daten aus einem der Gesundheitsämter nie in die Todesfallstatistik des RKI eingegangen sind.

Verkürzte und suggestive Darstellung auf Twitter

Dieser Hintergrund wird in dem auf Twitter geteilten Dokumentenausschnitt nicht genannt – das Augenmerk des protokollierten Gesprächs galt dem Problem zwischen den Schnittstellen. Dieses wollten die beteiligten Gesprächspartner besprechen und lösen.

Der Nutzer hebt in seinem Tweet-Text das Beispiel der 70.000 falschen Meldungen hervor und stellt ohne Zusammenhang zwei Halbsätze aus dem Dokument daneben: “Nur wenige tatsächlich verstorben an Covid-19" und "Beunruhigend hohe Anzahl der Fälle mit ggf. unsystematischem Fehler". Durch diese suggestive Auswahl der Zitate und Fakten aus dem Dokument im Tweet-Text kann der Eindruck entstehen, dass hier RKI-intern eine große Zahl falscher Todesfallmeldungen entstand, die Teil der offiziellen Statistik geworden sei.

Zwar wird dieser erste Eindruck durch das Lesen des Original-Ausschnitts relativiert, dennoch fehlt in dem Papier sowohl der oben beschriebene Hintergrund als auch eine ausführliche und entsprechend formulierte Einordnung. Dies liegt laut RKI daran, dass das Dokument nicht für eine Veröffentlichung bestimmt, sondern an mit dem Sachverhalt vertraute Personen gerichtet war.

Meldesystem hat viele Schwachstellen – aber auch Kontrollmechanismen

Dass es während der Pandemie falsch gemeldete Daten und Meldeverzögerungen gab, liegt unter anderem am Meldesystem selbst. In den ersten großen Corona-Wellen begannen die Verzögerungen oft schon in den Laboren und Teststellen, weil dort nicht genug Kapazitäten vorhanden waren. Auch die Gesundheitsämter hatten zeitweise mit Personalmangel zu kämpfen und mussten Meldungen gegenüber anderen Aufgaben, etwa der Kontaktnachverfolgung, zurückstellen. Eine Sprecherin des RKI bestätigt dem #Faktenfuchs: “In Phasen starker Belastung konnten die Daten zu Fällen (z.B. Erkrankungsbeginn, Symptome, Impfstatus, Infektionsort) auf Ebene der Gesundheitsämter weniger gründlich ermittelt werden.”