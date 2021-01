Faktenfuchs: Irreführende Tweets zu Kapitol-Sturm in Washington

Das Foto zeigt die Nationalgarde des Distrikts Columbia, in dem die US-Hauptstadt Washington liegt. Die Mitglieder der "National Guard" standen am 2. Juni auf den Treppenstufen des Lincoln Memorials. Das Bild erregte damals viel Aufmerksamkeit - viele sahen in der Positionierung der Nationalgarde an diesem Ort ein Symbol für die Militarisierung Washingtons, der Regierung und des Landes. Ein Sprecher der "D.C. National Guard" sagte im Juni, die Truppen seien entsandt worden, nachdem dem Denkmal ein "kleiner Schaden" zugefügt worden sei und potenzielle weitere Gefahren bestanden hätten.

Eben dieses schon einmal viral gegangene Foto kursiert nun wieder, nachdem am 6. Januar in Washington Trump-Anhänger ins Kapitol, dem Sitz des US-Kongresses, eindringen konnten - und diesmal wurde das Bild fälschlicherweise dort verortet statt an seinem tatsächlichen Ursprung, dem Lincoln Memorial.

In den USA twitterte zum Beispiel der Moderator Al Roker das Foto mit dem Text: "So sah das Kapitol unserer Nation während der Black-Lives-Matter-Proteste aus. Seht ihr einen Unterschied?" Auch andere stellten diesen Zusammenhang her - korrigierten später aber den Ort.