Faktenfuchs: Fake-FDP-Plakat zwischen Kunst und Desinformation

Moralische Bewertung von Kunst immer gesellschaftliche Abwägung

Gefragt, ob es sinnvoll sei, in einer Zeit, in der sich politische Desinformation immer stärker verbreitet, auf Politiker-Fakes als Kunstform zurückzugreifen, schreibt "Dies Irae", dass es sich ihrer Ansicht nach nicht um einen Fake handele. Bei anderen Aktionen des Künstlerkollektivs war die Einordnung als Satire eindeutiger, hier wurden etwa Logos verfremdet, zum Beispiel, als sich das Kollektiv dem Hamburger Innensenator Andy Grote widmete. Das FDP-Plakat nutzt hingegen das offizielle Branding der Partei.

David Lanius sieht es als problematisch an, dass eine Möglichkeit der klaren Einordnung als Satire ausgelassen wurde. Er sagt aber auch: "Wenn man mit Aktionen in der öffentlichen Debatte gehört werden will, muss man leider oft zuspitzen." Wenn sich die Fotos im Netz etwa über Twitter verbreiteten, könnten Fotos der Aktion gezielt genutzt werden, um in bestimmten sozialen Blasen politisch Stimmung zu machen. Die Einordnung als Kunst bleibe auf der Strecke. "Da fällt die Bewertung der Aktion dann uneindeutig aus", sagt David Lanius. Am Ende bleibe allerdings die schwierige Frage: "Lässt man sich durch Desinformation im Netz in der Rede- und Kunstfreiheit einschränken?" Die begriffliche und moralische Einordnung einer solchen Aktion als Kunst oder als Desinformation bleibt also Gegenstand eines gesellschaftlichen Diskurses.

Fazit

Bei Plakaten, die den FDP-Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Christian Lindner mit einem angeblichen Zitat zum 9-Euro-Ticket zeigen, handelt es sich um Fakes. Sie stammen nicht von der FDP und zeigen auch kein Zitat von Christian Lindner. Hinter der Aktion steht ein aktivistisches Kunstprojekt der Gruppe "Dies Irae".

Das Künstlerkollektiv bezieht sich auf das Adbusting und schreibt, der Hinweis auf die Social-Media-Kanäle mache den wahren Ursprung des bearbeiteten Plakats deutlich. Auf den Fotos, die sich im Netz verbreiten, ist dies oft nicht zu sehen. Experten sind sich bei der Bewertung der Aktion uneins, ob es sich um eine reine Kunstaktion oder um Desinformation handelt.