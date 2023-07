Es wird heiß in Bayern - und extrem heiß in Griechenland

Rotes Kreuz verteilt in Athen Wasser an Touristen

Inmitten der Hitzewelle in Griechenland hatte das Rote Kreuz bereits am Donnerstag Hilfskräfte zur Akropolis in Athen geschickt, um Wasserflaschen an die tausenden Besucher der Sehenswürdigkeit zu verteilen und Touristen bei Bedarf zu helfen. Neben mindestens 30.000 Wasserflaschen pro Tag verteile die Organisation auch Flyer, um vor den Gefahren hoher Temperaturen zu warnen, sagte der Präsident des griechischen Roten Kreuzes, Antonios Avgerinos.

In der Nähe der Eingangsschalter wurden zudem behelfsmäßige Dächer aus Planen installiert, um die Besucher der Touristenattraktion vor der Sonne zu schützen. Nach Angaben des griechischen Wetterdienstes erreichten die Temperaturen am Donnerstagmittag 38 Grad in Athen, 40 Grad am Stadtrand und 41 Grad in der Stadt Larissa im Zentrum des Landes.

Die griechischen Behörden erwägen, das Unesco-Weltkulturerbe in den kommenden Tagen in den heißesten Stunden des Tages zu schließen, wie sie es bereits im Jahr 2021 getan hatten. Damals erlebte Griechenland ebenfalls eine außergewöhnliche Hitzewelle.

Es ist die erste große Hitzewelle in dem Mittelmeerland in diesem Jahr. Am Freitag und Samstag dürften die Temperaturen noch weiter steigen. Nach Angaben des Wetterdienstes könnten sie am Freitag im Zentrum Griechenlands rund 44 Grad erreichen.

Erste Jahreshälfte die drittwärmste seit 1880

Die erste Hälfte des Jahres war nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA weltweit die drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880 - abgeschlossen vom bisher wärmsten Juni. Die globale Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe im Juni um 1,05 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,5 Grad gelegen, teilte die NOAA am Donnerstag mit. Damit übertraf der Juni 2023 den gleichen Monat des Jahres 2020 und laut NOAA bisherigen Rekordhalter um 0,13 Grad Celsius.

Auch der EU-Klimawandeldienst Copernicus hatte bereits vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass nach seinen Auswertungen auf Basis von Daten, die bis 1979 zurückgehen, der Juni der weltweit wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen sei.

Globale Durchschnittstemperatur überdurchschnittlich

Von Januar bis Juni lag die globale Durchschnittstemperatur nach Angaben der US-Behörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) über Land- und Ozeanflächen um 1,01 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts. Nur die ersten Jahreshälften 2020 und 2016 waren nach Angaben der NOAA bislang wärmer. Die Wahrscheinlichkeit, dass 2023 unter die zehn heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung fallen werde, liege bei 99 Prozent, hieß es weiter.

