Erdbeben: Wie Faktenchecker in der Türkei Fake News bekämpfen

1. Veraltete Bilder und Videos:

Seit Beginn der Katastrophe werden in Sozialen Medien unzählige Fotos und Videos aus dem Erdbebengebiet geteilt. Viele davon zeigen tatsächliche Ereignisse der vergangenen Tage: Mal ist es ein Vater, der die Hand seiner verstorbenen Tochter nicht loslassen will, die neben ihm unter Trümmern begraben liegt. Mal ist es das Bild eines Neugeborenen, das wenige Stunden nach seiner Geburt aus den Trümmern in Syrien gerettet wird. Mit seiner toten Mutter war es noch durch die Nabelschnur verbunden, als die Rettungskräfte es fanden.

Doch nicht in allen Fällen zeigen die Bilder das, was dazu behauptet wird. Einige Fotos, die bei anderen Ereignissen zu anderen Zeitpunkten aufgenommen wurden, werden in den falschen Zusammenhang der aktuellen Beben in der Türkei und in Syrien gestellt. So kursiert etwa ein Video, auf dem die angebliche Explosion eines Kernkraftwerks in der Türkei zu sehen ist. Tatsächlich zeigt das Video eine Explosion, aber nicht die eines Kernkraftwerks, sondern die einer Lagerhalle im Hafen von Beirut, Libanon, im Jahr 2020.

Andere Fotos sind harmloser - aber dennoch falsch. So ist etwa das Bild eines Hundes, der angeblich neben einer im Erdbebengebiet verschütteten Person liegt, schon 2018 aufgenommen und als Stockfoto ohne Ortsangabe veröffentlicht worden, wie die Nachrichtenagentur AFP in einem Faktencheck erklärte. Der Fotograf sagte der AFP, die Bilder seien damals inszeniert worden. Auch das Bild eines Tsunamis, der durch das Erdbeben ausgelöst worden sein soll, ist aus dem Zusammenhang gerissen. Es wurde vor fünf Jahren in Südafrika aufgenommen. Die Nachrichtenagentur AFP hat mehrere solcher Fälle auf Twitter zusammengetragen.

Roland Imhoff, Sozial- und Rechtspsychologe an der Universität Mainz, glaubt, dass Menschen Bilder von Krisensituationen aus einem Impuls der Betroffenheit vorschnell weiterverbreiten: "In sozialen Medien ist Aufmerksamkeit über Emotionalität eine der Währungen, die über Klickraten und letztendlich über den wahrgenommenen Erfolg eines Posts bestimmen. Und wenn ich bei mir selber merke, dass mich eine bestimmte Art und Weise, über diese Erdbeben zu berichten, mehr berührt als eine andere, dann teile ich das in der Annahme, dass es auch für andere Leute interessant ist."

Interessant sei allerdings auch, wer die Bilder ursprünglich in den falschen Zusammenhang stellt, sagt Imhoff. Denkbar sei das Ziel, die Reichweite zu maximieren. Dabei hätten Menschen womöglich gar nicht das Gefühl, etwas Falsches zu tun, "weil man versucht ja, Aufmerksamkeit für ein tatsächlich dringendes Problem zu schaffen", sagt Imhoff.