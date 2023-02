Aktivistin beklagt "schreckliche Folterbilder" in Erdbebengebiet

Von Amnesty International war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Pro Asyl erklärte auf Anfrage von BR24, man habe aus "verschiedenen Quellen ähnliche Berichte wahrgenommen", könne die einzelnen Bilder und Videos aber nicht bewerten.

"Unfassbare Dinge passieren in den Erbebengebieten"

Auch Ali Ertan Toprak von der Kurdischen Gemeinde in Deutschland hat ähnliche, teils grausame Videos zugespielt bekommen. "Unfassbare Dinge passieren in den Erdbebengebieten. Angebliche Plünderer und Diebe werden gelyncht und gefoltert. Und die Menschen feiern das in den sozialen Medien", sagte Toprak BR24. Es sei nicht immer klar, von wem die Gewalt ausgehe, teilweise seien die Angreifer auch in zivil. Es könnten Sicherheitskräfte in zivil oder auch Zivilpersonen sein, die Selbstjustiz übten.

Toprak berichtet zudem von einem jungen Mädchen, das Parfüm gestohlen haben soll und mit Fäusten geschlagen wurde. Auch ein Mann, der Hilfslieferungen in die Region gebracht haben soll, soll als Dieb beschuldigt und angegriffen worden sein. "Der Wut der Menschen wird auf die kleinen Diebe gelenkt und somit vom eigentlichen großen Räuber abgelenkt", sagt Toprak.

Die Regierung von Recep Tayyip Erdogan sieht sich Vorwürfen konfrontiert, dass zum Beispiel die Erdbebensteuer, die für den Umbau und Bau erdbebensicherer Gebäude verwendet werden sollten, für Straßen und die Landwirtschaft ausgegeben wurde. Umgerechnet viele Millionen US-Dollar soll Ankara türkischen Berichten zufolge mit der Steuer eingenommen haben. In den sozialen Medien stellten viele Menschen in den letzten Tage die Frage: "Wo ist die Erdbebensteuer?"

Festnahmen wegen mutmaßlichen Plünderungen

In den Erdbebengebieten spitzt sich die Lage zu. Die Verzweiflung der Überlebenden schlägt teilweise in Wut um. In dem riesigen Katastrophengebiet ist noch nicht überall Hilfe angekommen. Berichten zufolge kommt es zu Plünderungen und Diebstahl. Die türkischen Behörden nahmen mindestens 48 Menschen wegen mutmaßlicher Plünderungen fest. Allein in der Provinz Hatay seien 42 Verdächtige festgenommen worden, bei denen größere Geldsummen, Schmuck, Bankkarten, Computer, Handys sowie Waffen gefunden worden seien, berichtete die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag unter Berufung auf Sicherheitsvertreter.

Notstandsregelung in der Erdbebenregion

Laut einem ebenfalls am Samstag im Amtsblatt veröffentlichten Erlass können Staatsanwälte in den zehn Erdbebenprovinzen im Rahmen des von Präsident Erdogan ausgerufenen Notstands mutmaßliche Plünderer sieben Tage lang in Gewahrsam nehmen. Bisher waren es vier Tage.

Erdogan hatte zuvor ein hartes Vorgehen gegen Plünderer angekündigt. "Alle, die in Plünderungen oder Entführungen verwickelt sind, sollten sich von nun an bewusst sein, dass der Staat sie fest im Visier hat", sagte Erdogan bei seinem Besuch in der Provinz Diyarbakir und verwies dabei ausdrücklich auf die Notstandsregelungen.

Mit Informationen von AFP und dpa.