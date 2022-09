BR24 #Faktenfuchs ist Mitglied im International Fact-Checking Network BR-Faktenchecker erfüllen anspruchsvolle IFCN-Kriterien

Um in das Netzwerk aufgenommen zu werden, müssen die Mitglieder anhand von 31 Kriterien darlegen, dass sie ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit gewährleisten. Mit dem “Code of Principles” verpflichten sich die Mitglieder unter anderem zu Überparteilichkeit sowie offenen und ehrlichen Korrekturen. Außerdem müssen Recherche-Quellen dargelegt und die Finanzierung des Formats transparent gemacht werden.