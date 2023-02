Nach Erdbeben: Reporter ohne Grenzen um Pressefreiheit besorgt

Festnahmen wegen Tweets, die schleppende Hilfe kritisieren

Berichten zufolge wurden auch Dutzende Nutzer im Zusammenhang mit kritischen Beiträgen in sozialen Medien festgenommen. Sie hätten Beiträge geteilt, "mit dem Ziel, Angst und Panik unter der Bevölkerung zu verbreiten", teilte die Polizei mit. Die deutsche Linken-Politikerin Janine Wissler, die zum Zeitpunkt des Erdbebens im Osten der Türkei war, kritisierte vor kurzem: "Kritische Berichterstattung soll mundtot gemacht werden."

Zudem war vergangenen Mittwoch genau zu dem Zeitpunkt, als Präsident Recep Tayyip Erdogan erstmals nach dem Beben die beiden am heftigsten von den Schäden betroffenen türkischen Provinzen besuchte, Twitter teilweise gesperrt. Oppositionelle und Prominente kritisierten damals die Twitter-Sperrung scharf. Die Chefin der nationalkonservativen Oppositionspartei Iyi, Meral Aksener, schrieb an die Regierung gerichtet: "Vor wem und warum habt ihr Angst? Schämt Euch."

Erdogan warnt vor der Verbreitung von "Fake News"

Erdogan hatte dagegen kurz nach dem Beben betont: "In einer Zeit wie dieser kann ich es nicht ertragen, dass Menschen aus politischen Interessen negative Kampagnen betreiben." Offenbar in Anspielung auf die immer lauter werdende Kritik rief er dazu auf, nur auf Anweisungen der Behörden wie die Katastrophenschutzbehörde AFAD zu hören und nicht etwa auf "Provokateure". Er warnte zudem vor der Verbreitung von "Fake News" und kündigte an, dass man sich diese merken und "das Notizbuch öffnen" werde, wenn der Tag gekommen sei. Am Dienstag vor einer Woche hatte Erdogan einen dreimonatigen Ausnahmezustand für die zehn vom Erdbeben betroffenen Regionen ausgerufen.

Wahlen im Mai?

Am 14. Mai sind in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geplant. Erdogan hatte den Termin im Januar vorgezogen. Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung gehen Beobachter allerdings davon aus, dass die Wahlen im Mai nicht stattfinden können. Oppositionspolitikerin Aksener sprach sich dafür aus, am 18. Juni - dem ursprünglich geplanten Termin - zu wählen. Noch ist keine Entscheidung gefallen.

Wie sich die Kritik an dem Katastrophenmanagement auf das Wahlergebnis auswirken wird, ist Experten zufolge noch nicht absehbar. Auch wie sich die Lage für Journalisten weiterentwickeln wird, ist noch unklar. "Das Erdbeben hat eine neue Dynamik in die Politik gebracht", so Mihr. "Vor dem Erdbeben war es zum ersten Mal vorstellbar, dass Erdogan bei den Wahlen abgewählt werden könnte. In so einer Situation neigt das Regime natürlich dazu, die Repressionen noch einmal anzuziehen."

Mit Informationen von dpa, AFP