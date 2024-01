Enormer Andrang bei Demos: Politik lobt und fordert Konsequenzen

Schwesig fordert besseren Stil von Ampel-Koalition

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert grundsätzliche Änderungen beim Stil der Bundesregierung. Die Ampel-Koalition streite bis heute viel zu viel, sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel" (Montag, Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Sie kritisierte auch zu kurzfristig getroffene Entscheidungen. Das müsse sich ändern. Es gehe "in diesen harten Zeiten um nicht weniger als die Frage, ob wir unsere freiheitliche Demokratie bewahren können. Viele Menschen haben das Vertrauen in die aktuelle Politik verloren."

Hoher Andrang bei Demos in Bayern und bundesweit

Bayernweit waren am Wochenende nach Polizeieinschätzung Menschen auf die Straße gegangen. In der Landeshauptstadt war der Andrang so groß, dass der Veranstalter die Demo nach Absprache mit der Polizei nach rund einer Stunde beendete. Die Sicherheit der Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten, sagte ein Polizeisprecher. Der Veranstalter sprach von 250.000 Demonstrierenden, die Polizei von 100.000. Mitte der Woche hatte die Stadt noch mit 10.000 bis 20.000 gerechnet. Laut Polizei entfernte sich dann ein Großteil der Demonstranten friedlich vom Versammlungsort. Etwa 2.500 Menschen seien anschließend zu einer Spontanversammlung zusammengekommen, die gegen 16.45 Uhr aufgelöst worden sei.

"Ich bin überwältigt von dem Zeichen, das die Münchnerinnen und Münchner heute für die Demokratie und gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Hetze gesetzt haben! Danke München!", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). In Nürnberg kamen nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen zusammen. In Würzburg zählte die Polizei bis zu 3.000 Menschen, in Aschaffenburg etwa 800. In Bamberg nahmen laut Polizei rund 6.000 Menschen teil. In Regensburg sprach die Veranstaltungsleitung am Abend von bis zu 13.000 Teilnehmern. Erste Schätzungen der Polizei gingen von "Minimum 3.000 Teilnehmern" aus. In Coburg sind am Sonntag rund 4.000 Menschen dem Aufruf das Wertebündnis "Wir sind bunt: Coburg Stadt und Land" zu einer Kundgebung gefolgt. Diese aktualisierte Zahl hat die Polizei Coburg auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Weitere Proteste am Montag

Nicht nur in Bayern, sondern bundesweit protestierten Menschen am Wochenende – beflügelt durch die Enthüllungen des Recherchezentrums "Correctiv" über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November 2023, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Am Montag sollen die Proteste weitergehen, angemeldet sind Demonstrationen etwa in Bayreuth, im sächsischen Freiberg und im ostwestfälischen Paderborn.

Mit Informationen von dpa, KNA, AFP, epd und Reuters sowie mit Meldungen der Korrespondenten und Korrespondentinnen Rauch, Kirschner, Bischof und Föckersperger.