Energiewende: Streit um Solarkraftwerk auf Schweizer Bergen

Die Idee, die alpine Sonne über Gondo zur Energieerzeugung zu nutzen, hatte Renato Jordan schon vor zehn Jahren. Er ist Grundeigentümer der betroffenen Fläche. Seit Kurzem ist Gondosolar nur noch eines von Dutzenden Projekten. Mit einer sogenannten "Solaroffensive" hat das Schweizer Parlament im vergangenen Herbst Subventionen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Bis zu 60 Prozent der Investitionskosten in Photovoltaik-Großanlagen will der Staat übernehmen. Mit seinen 100.000 Quadratmetern ist Gondosolar sogar noch vergleichsweise klein. Beim Bergdorf Grengiols – ebenfalls im Kanton Wallis – ist ein 3,4 Quadratkilometer großer Solarpark geplant, also eine Fläche von 476 Fußballfeldern voll mit Solarmodulen.

Alpenplan verhindert Flächenfraß in Bayerns Hochgebirge

Während in der Schweiz wegen der staatlichen Förderung regelrechte Goldgräberstimmung herrscht, verweist das bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr auf Anfrage des BR auf den bayerischen Alpenplan. Der teilt den Alpenraum in Bayern in drei Zonen ein - A,B und C. Auf diese Weise werden Erschließungen am Berg geregelt. Vor allem in der Schutzzone C sind Baumaßnahmen tabu.

Etwa die vor Jahren geplante Skigebietsverbindung am Riedberger Horn in den Allgäuer Alpen wäre durch diesen Bereich verlaufen – das Vorhaben wurde gekippt, nachdem Naturschutzverbände und die Öffentlichkeit großen Druck ausgeübt hatten. Wegen des Alpenplans dürften Bayerns Gipfelregionen frei von PV-Freiflächenanlagen bleiben. Denn, so begründet es das Ministerium, diese Flächen hätten in der Regel eine große Bedeutung für Natur und Landschaft. Und deshalb müsse immer erst geprüft werden, welche Auswirkungen denn eine Photovoltaik-Freiflächenanlage für Natur und Landschaft habe.