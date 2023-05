Potenzial auch in Bayern: Scholz will mehr Energie aus Erdwärme

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für eine stärke Nutzung der Geothermie als Energiequelle in Deutschland ausgesprochen. Beim Besuch der größten Erdwärme-Anlage Afrikas in Kenia sagte er am Samstag: "Das ist auch etwas, das wir in Deutschland nutzen können, und wir werden das tun." In dieser klimafreundlichen Energiegewinnung liege ein großes Potenzial. "Geothermie ist an viel mehr Stellen in Deutschland möglich, als viele heute denken", sagte Scholz.

Südbayern hat Geothermie-Potenzial

Beispiele finden sich auch in Bayern. So bieten weite Teile Südbayerns beste geologische Voraussetzungen, etwa das sogenannte Molassebecken. Doch noch scheitern viele Pläne am Geld. Pullach im Isartal etwa hat für die Geothermie-Bohrungen und vor allem für das zugehörige Fernwärmenetz insgesamt über 100 Millionen Euro bezahlt.

Die bayerische Staatsregierung geht davon aus, das selbst gesteckte Ziel bis zum Jahr 2050 mindestens 25 Prozent des Wärmebedarfs in Gebäuden mit Geothermie zu decken, erreichen zu können. Derzeit sind es allerdings gerade einmal 0,5 Prozent. Trotzdem liegt Bayern damit bundesweit an der Spitze - vor allem wegen der geologischen Gegebenheiten.