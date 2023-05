Söder attackiert Ampel: "Null Ahnung" von Wirtschaftspolitik

Mit Attacken auf die Berliner Ampel hat CSU-Chef Söder seine Partei auf den Landtagswahlkampf eingeschworen. Es gebe die Alternative zwischen einem souveränem Regieren wie in Bayern und Dauerzoff wie in Berlin, sagte Söder in einer Rede auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Was in Berlin nicht funktioniere, solle es in Bayern auf keinen Fall geben. Der Freistaat habe Besseres verdient als eine Ampel.

Scharfe Kritik äußerte Söder an der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. "Das Wohlstandeis schmilzt schneller als das Eis der Gletscher." Der Verlust von Wohlstand hänge mit einer Reihe von Fehlentscheidungen in Berlin zusammen. Die Ampel werde mit ihren Plänen und Beschlüssen "am Ende zum größten Armutsrisiko der deutschen Geschichte". Durch die aktuelle Energiepolitik und die Heizungspläne werde "jeder Normalverdiener überfordert". Ausgleichszahlungen sind für den CSU-Politiker keine Lösung: "Entweder geht der Bürger pleite oder der Staat", warnte Söder. Die Ampel habe von Deutschland und Wirtschaftspolitik "null Ahnung".

Söder kritisiert "grüne Korruption"

Der CSU-Chef erneuerte die Forderung an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), seinen Staatssekretär Patrick Graichen zu entlassen – "sonst ist die Verwandtenaffäre Graichen eine Affäre Habeck". Der Staatssekretär habe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich falsch verstanden: "Die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt", kritisierte Söder. "Das ist nichts anderes als grüne Korruption."

Am Mittag soll Söder von den rund 700 Delegierten zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober gewählt werden.