Energiewende daheim? Der Solar-Boom auf dem Balkon

Bayern rüstet in Sachen erneuerbare Energien auf – im Kleinen: Immer mehr Menschen installieren sich zuhause ein sogenanntes Balkonkraftwerk, eine Mini-Photovoltaik-Anlage, die grünen Strom für den Eigenverbrauch produziert. Der Strom wird über Solarmodule erzeugt, die am Balkon montiert werden können. Ein Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in Haushaltsstrom um, der dann über einen sogenannten Schuko- oder Wieland-Stecker direkt ins Hausnetz eingespeist wird. Eine Leistung von höchstens 600 Watt sind aktuell erlaubt. In den Zeiten, in denen Strom generiert wird, könnten damit laut Verbraucherzentrale Bayern der Standby-Verbrauch in einem Haushalt gut abgedeckt werden. Im Durchschnitt liegt diese Grundlast etwa bei 300 bis 400 Watt.

Landkreis Würzburg: Fördermittel für 2023 bereits ausgeschöpft

Immerhin lassen sich so, je nach Verbrauch pro Haushalt, bis zu 100 oder 150 Euro im Jahr einsparen. Das scheint bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern anzukommen. Gerade in Zeiten hoher Strompreise rentieren sich die Kleingeräte schneller. Hinzu kommt, dass seit dem 1. Januar die Mehrwertsteuer auf die Anlagen entfällt; so sind sie relativ günstig erhältlich. Zusätzlich fördern neuerdings immer mehr Städte und Landkreise auch die Mini-Photovoltaikanlagen.

In Bayern gehören dazu unter anderem München, Ingolstadt, Gersthofen, Erlangen, Günzburg und Weiden. Im Landkreis Würzburg sind die bereitgestellten Fördermittel für das Jahr 2023 sogar bereits ausgeschöpft. 276 Anträge waren zuvor eingegangen. Landrat Thomas Eberth zeigt sich überrascht, aber auch erfreut über diesen Zuspruch. "Wir wollen keine Förderprogramme, bei denen die Gelder auf Halde liegen", so der Landrat. "Wir wollten auszahlen und das haben wir geschafft." Es sei denkbar, dass der Kreistag Ende des Jahres neue Gelder bereitstelle. Bis dahin sollen auch einige Kommunen im Landkreis Fördertöpfe eröffnen.

Anmeldepflicht wird oft nicht ernstgenommen

Der rasante Zuwachs an Balkonkraftwerken lässt sich auch anhand der bayernweiten Zahlen ablesen: 9.650 der "Plug and Play"-Anlagen sind laut Bundesnetzagentur bayernweit im Markstammdatenregister erfasst. Auch wenn die Balkonkraftwerke keiner Genehmigung bedürfen, ist die Anmeldung nämlich Pflicht: und zwar sowohl beim Marktstammdatenregister als auch beim zuständigen Netzbetreiber. Tatsächlich könnten jedoch weit mehr Geräte verbaut sein. Einer anonymen Umfrage der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin zufolge gibt sogar eine Mehrheit der Verbraucher an, die Anlagen nicht angemeldet zu haben.