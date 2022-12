Corona-Ticker: 47.988 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 254,3

04.33 Uhr: 47.988 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 254,3

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Corona-Virus um 47.988 auf über 37,13 Millionen. Das sind 3113 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 44.875 verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 254,3 von 250,7 am Vortag. Das RKI verzeichnet 178 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt demnach bei 160.424.

04.00 Uhr: Hausärzteverband fordert zusätzliches Geld für Praxen

Die Hausärzte fordern wegen der hohen Belastungen der Praxen in der aktuellen Infektionswelle mehr Geld. Die Leistungen, die zur Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Influenza, Corona oder dem RS-Virus erbracht würden, müssten zusätzlich vergütet werden, erklärte der Deutsche Hausärzteverband am Donnerstag. "Wir brauchen dringend Sofortmaßnahmen zur Entlastung und Stärkung der hausärztlichen Versorgung, vergleichbar mit denen, die während der Corona-Pandemie von der Politik ergriffen wurden", sagte der Bundesvorsitzende Markus Beier. Derzeit sorgen neben Corona auch andere Atemwegserkrankungen wie bei Kindern die RS-Viren für viele schwere Infekte und überlastete Kliniken und Arztpraxen.

02.21 Uhr: China verzeichnet 3.030 Neuinfektionen

China verzeichnet nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission 3.030 neue Corona-Fälle mit Symptomen gegenüber 3.101 am Vortag. Die Volksrepublik meldet keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, die Gesamtzahl verharrt damit bei 5.241. Nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen werden landesweit weniger Tests durchgeführt. Die offiziellen Zahlen geben daher derzeit kein zuverlässiges Bild über die Lage in China.