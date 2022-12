Debatte um Corona-Maßnahmen: "Weiter rücksichtsvoll sein"

Kubicki sieht keinen Grund mehr für Corona-Schutzmaßnahmen

Angesichts von Äußerungen des Virologen Christian Drosten, der die Pandemie als "vorbei" bezeichnet hatte, sieht der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hingegen keinen Grund mehr für Corona-Schutzmaßnahmen. Mit dieser Erklärung von Drosten werde "jeglicher Grundrechtseinschränkung zur Eindämmung des Coronavirus die Grundlage entzogen", sagte Kubicki der Zeitung. Er erwarte, dass die Koalitionspartner im Bund so schnell wie möglich zusammenkämen und eine entsprechende gesetzliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes angingen. "Dies ist verfassungsrechtlich geboten." Auch die Länder müssten jetzt ihre jeweiligen Maßnahmen beenden, forderte der FDP-Politiker.

Nach dem Interview von Drosten hatten sich bereits mehrere Politiker für ein Ende der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden", schrieb zum Beispiel Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rief den Bund auf, zu prüfen, ob das Infektionsschutzgesetz an die neue Lage angepasst werden könne.

Drosten: Pandemie ist "vorbei"

Drosten hatte zuvor im "Tagesspiegel" erklärt: "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei." Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité. Als einzige Einschränkung nannte der Virologe einen weiteren Mutationssprung. "Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr."

Rückblickend hält der Virologe die ergriffenen Corona-Maßnahmen für weitgehend gerechtfertigt. "Hätte man gar nichts gemacht, dann wäre man in Deutschland in den Wellen bis zu Delta auf eine Million Tote oder mehr gekommen", sagte Drosten. Ähnlich äußerte sich Dahmen: "Ohne die Impfung hätten wir auch in Deutschland inzwischen wahrscheinlich über eine Million Tote zu beklagen", sagte der Mediziner.

Dahmen sieht keine neue Welle aus China

Der Grünen-Gesundheitsexperte trat zugleich Befürchtungen entgegen, dass die aktuelle Corona-Welle in China nach Deutschland überschwappen könnte. "Deutschland ist hinsichtlich des Coronavirus auch dank der nochmals angepassten Impfstoffe und vielen Auffrischimpfungen heute viel besser auf den Winter vorbereitet als in den vergangenen zwei Jahren. Das hilft uns auch mit Blick auf die Situation in China", sagte Dahmen der "Rheinischen Post".

