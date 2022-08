Corona-Ticker: 74.645 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 451,3

08.30 Uhr: Holetschek will auf GMK über Infektionsschutzgesetz sprechen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat das neue Infektionsschutzgesetz erneut als unklar und schwer umsetzbar kritisiert und will es bei der anstehenden Gesundheitsministerkonferenz (GMK) auf die Agenda setzen. "Da ist die Gelegenheit, noch mal über das Gesamtpaket zu sprechen und das müssen wir auch tun", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Eigentlich soll es bei dem Termin um die Pflege gehen, etwa um Hygiene- und Medikamentenbeauftragte in Pflegeheimen.

Holetschek sieht in der Umsetzung viele Probleme. "Es ist wie so oft bei einem Bundesgesetz, Stichwort einrichtungsbezogene Impfpflicht: Es kommt ein Gesetz und es wird nicht zu Ende gedacht." Viele Fragen seien offen, etwa bei Kontrollen der Maskenpflicht, bei denen es zum Beispiel für frisch Genesene Ausnahmen gibt. Außerdem fehlten wichtige Parameter und einheitlichere Kriterien, etwa bei der Hospitalisierungsinzidenz oder dem Abwassermonitoring.

05.15 Uhr: Bund verzichtet auf neue RKI-Bewertung zu Isolation

Das Bundesgesundheitsministerium habe einen Antrag der Unionsländer abgelehnt, dass das RKI eine fundierte Stellungnahme zur Isolationspflicht geben möge, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. "Das Argument, es gebe keine neuen Erkenntnisse, halte ich für dünn.§ Zuvor hatten die unionsregierten Länder in der Gesundheitsministerkonferenz eine entsprechende RKI-Bewertung eingefordert.

§Im Lichte der aktuellen Entwicklungen, vor allem in Österreich, brauchen wir einen Kompass. Was genau spricht also gegen eine aktuelle Bewertung durch die Experten des RKI?", fragte Holetschek. "Dass Österreich die Isolationspflicht abgeschafft hat, lässt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Fragezeichen zurück. Sie erwarten von uns völlig zu Recht eine professionelle Bewertung."

Deutschland leiste sich mit dem RKI eine hervorragende Institution, und der RKI-Chef Lothar Wieler habe sich in den vergangenen Pandemie-Jahren als kluger und besonnener Kopf erwiesen, sagte Holetschek. "Das RKI hat die nötige Expertise für eine seriöse Bewertung, ob es weiterhin sinnvoll ist, dass Infizierte sich verpflichtend in Isolation begeben müssen. Die Politik sollte die Expertise des RKI nutzen."

05.01 Uhr: Patientenschützer gegen Testpflicht-Ausnahmen in Pflegeheimen

Patientenschützer haben mit Blick auf die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes Ausnahmen bei Testpflichten in Pflegeheimen kritisiert. "Die Bundesregierung will Pflegebedürftige besser schützen als in den Wintern zuvor. Davon kann praktisch aber gar nicht die Rede sein", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag).

"Frisch geimpfte und genesene Beschäftigte und Besucher müssen sich künftig nicht mehr testen lassen - obwohl mittlerweile jedem klar sein muss, dass auch Geimpfte und Genesene das Virus weitergeben", so Brysch. Schon bisher sei die Teststrategie in der Altenpflege löchrig gewesen: "Tägliche Schnelltests und wöchentliche PCR-Tests gab es praktisch nie", bemängelte der Experte.

Auch die Umsetzung der Hygienekonzepte in der Altenpflege werde nicht überprüft. Ein tägliches Corona-Radar fehle, um das Infektionsgeschehen in den ambulanten und stationären Diensten tagesaktuell abzubilden. Laut dem Patientenschützer stehen allein die Krankenhäuser im Fokus. "Dabei schlägt das Virus in der Altenpflege zuerst zu." Selbst bei der Impfkampagne mit neuen Impfstoffen fehlten Konzepte und Priorisierung.

05.00 Uhr: 74.645 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 451,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 451,3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 477,9 gelegen (Vorwoche: 630,4; Vormonat: 650,7). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 74.645 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 104.126) und 192 Todesfälle (Vorwoche: 157) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

03.00 Uhr – Bundesärztekammer: neues Infektionsschutzgesetz teils "vage"

Nach der Einigung der Ampel-Koalition auf ein neues Infektionsschutzgesetz hat die Bundesärztekammer bundeseinheitliche Maßnahmen im Fall einer drohenden Überlastung der medizinischen Infrastruktur durch die Corona-Pandemie gefordert. "Wichtig ist, dass in Zukunft im ganzen Bundesgebiet einheitliche Maßnahmen ergriffen werden, wenn bestimmte, klar definierte Kriterien erfüllt sind", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag. Hier bleibe das am Mittwoch von der Ampel-Regierung vorgestellte Corona-Schutzkonzept für Herbst und Winter "leider noch im Vagen".

Der Ärztepräsident begrüßte gleichzeitig ausdrücklich, dass das Pandemie-Konzept "endlich mit Rücksicht für unsere Kinder formuliert" sei. Wichtig sei insbesondere die Absage des Bundesgesundheitsministers an pandemiebedingte Schulschließungen. Kinder und Jugendliche seien bisher die Hauptleidtragenden der Schutzmaßnahmen gewesen. Die Folge seien Bildungsdefizite, Entwicklungsstörungen und eine deutliche Zunahme der psychischen Erkrankungen. Es müsse alles dafür getan werden, dass Schulen und Kitas offenblieben, sagte Reinhardt.

02.00 Uhr Lehrerverband lobt und tadelt Infektionsschutzgesetz

Der Deutsche Lehrerverband begrüßte, dass die Länder nach den Plänen der Ampelkoalition künftig in Schulen wieder eine Maskenpflicht verhängen können - kritisiert aber eine Regelungslücke an Grundschulen. "Wir begrüßen es, dass die Länder im Bedarfsfall - nämlich, um den Präsenzbetrieb bei einer heftigen Infektionswelle aufrecht erhalten zu können - eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen anordnen können", sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

"Warum im gleichen Fall, also zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, eine Maskenpflicht an Grundschulen nicht angeordnet werden kann, ist allerdings absolut nicht nachvollziehbar." Bei Grundschulen werde offensichtlich eher eine Schulschließung oder Unterrichtsausfall in Kauf genommen, sagte Meidinger. Das sei nicht nachvollziehbar.