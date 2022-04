Corona: Die Ereignisse vom 25. April bis 01. Mai

6.17 Uhr Zahl der Corona-Toten in Shanghai steigt weiter

Die chinesische Finanzmetropole Shanghai verzeichnet Regierungsangaben zufolge binnen 24 Stunden 51 neue Corona-Todesfälle gegenüber 39 am Vortag. Die Zahl der bestätigten symptomatischen Infektionen steigt auf 2472, tags zuvor waren es 1401. Chinas größte Stadt meldet 16.983 neue asymptomatische Coronavirus-Fälle (Vortag: 19.657). Shanghai kämpft derzeit mit dem größten Virus-Ausbruch, den China seit Beginn der Pandemie verzeichnet hat. Die Stadt befindet sich seit mehr als drei Wochen in einem harten Lockdown.

5.24 Uhr Inzidenz bei 790 - RKI meldet 20.084 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 800 gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montagmorgen mit 790,8 an. Am Vortag hatte er bei 807,0 gelegen, vor einer Woche bei 808,8. Die Inzidenz in Bayern liegt mit 802,4 knapp darüber. Wie das RKI am Montag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 20.084, nach 39.179 am Vortag und 20.482 vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.