Lockdown in Shanghai: Schwabens Wirtschaft in Sorge

Wegen des andauernden Corona-Lockdowns in der Wirtschaftsmetropole Shanghai stauen sich dort derzeit zahlreiche Frachtschiffe im Hafen. Das hat zur Folge, dass globale Lieferketten massiv gestört sind. Die starken Verflechtungen mit China haben auch Auswirkungen auf die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben, sagt die Industrie- und Handelskammer Schwaben auf Anfrage des BR.

Globales Wirtschaftssystem kommt ins Wanken

"Wenn es solche krisenhaften Erscheinungen gibt, kommt unser global integrierte System ins Wanken", erklärt Matthias Köppel, Leiter Standortpolitik bei der IHK Schwaben. In Shanghai würden wegen der Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung gerade 40 Prozent weniger Schiffe abgefertigt, so Köppel - und das im größten Frachthafen der Welt.

Industrie und Bauwirtschaft betroffen

Die Folge: "Die Unternehmen kämpfen mit Lieferverzögerungen quer durch alle Branchen: Von Textilien bis zu Hightech-Produkten sind nahezu alle Güter im Lieferverzug und hinsichtlich der Mengen knapp", sagt Köppel. Besonders stark in den globalen Markt eingebunden wären die Industrie und die Bauwirtschaft. Diese Branchen würden die Engpässe am stärksten spüren.

Höhere Preise werden auch bei den Verbrauchern ankommen

Doch nicht nur die Unternehmen bemerken die Lieferengpässe: Die Störungen in der Produktion, die eine Folge davon sind, sorgen im Endeffekt auch steigende Preise - für Geschäftspartner, aber auch für Endverbraucher. "Rund drei Viertel aller Unternehmen wollen Umfragen zufolge ihre Verkaufspreise erhöhen. Dies ist auch der frappierenden Entwicklung bei den Energiekosten und den Folgen des Ukraine-Krieges geschuldet", erklärt Köppel.

Krisen überlagern und verstärken sich

In Verbindung mit den seit zwei Jahren instabilen Lieferketten und den Lockdowns in China erlebe man gerade sich überlagernde und zum Teil verstärkende Krisen. Köppel sieht die Lösung dafür in einem hohen Wirtschaftswachstum nach der Pandemie. Das werden zwar durch den Krieg in der Ukraine aktuell gebremst, doch der Wirtschaftsexperte zeigte sich optimistisch. Die Arbeitslosigkeit sei im Vergleich zu vergangenen Krisen zum Beispiel sehr gering. Außerdem würden Klimaneutralität und Ökologie das Konsumverhalten ändern: "Wir sehen Dinge, die sich wandeln", sagte Köppel. Auf lange Sicht könne sich Deutschland mit seinem Angebot in diesen Bereichen gut auf dem Weltmarkt positionieren.