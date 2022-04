Entlastungspaket für die Bürger: Das bringt es im Einzelnen

Bereits am 23. Februar hat die Ampel-Koalition ein erstes Paket beschlossen, um Verbraucher und Wirtschaft zu entlasten, das "Erste Entlastungspaket". Das war einen Tag vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Damals standen die Corona-Auswirkungen im Mittelpunkt. Dann, als im Zuge des Ukraine-Krieges die Energiepreise kräftig anstiegen, beschloss die Koalition am 23. März das "Zweite Entlastungpaket", das sich offiziell "Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten" nennt. Beide Pakete haben das Bundeskabinett passiert und sind teilweise schon in Kraft oder auf dem Weg in den Bundestag und Bundesrat. Sie greifen an mehreren Punkten ineinander. Etliche Maßnahmen zielen auf die Entlastung der Verbraucher ab. Ein Überblick:

Stromkosten: EEG-Umlage fällt weg

Um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, gilt seit dem Jahr 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Es regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und garantiert den Erzeugern feste Einspeisevergütungen. Da die am Markt erzielten Preise für den Ökostrom unter diesen Garantiepreisen liegen, wird zur Deckung der Differenz bei den Endkunden über die Stromrechnung die EEG-Umlage in Höhe von 3,723 Cent pro Kilowattstunde erhoben. Diese Umlage fällt zum 1. Juli weg. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Netzbetreiber den Betrag in vollem Umfang an die Kunden weitergeben.

Energie- und Heizkosten: Pauschale und Zuschuss

Alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen sollen eine einmalige "Energiepreispauschale" in Höhe von 300 Euro erhalten. Bei Arbeitnehmern wird der Betrag über das Gehalt ausgezahlt, bei Selbständigen wird die Einkommensteuer-Vorauszahlung einmalig um diesen Betrag gesenkt werden. Damit wird dieser Pauschalbetrag der persönlichen Einkommensteuer unterworfen, wodurch Steuerpflichtige mit höheren Einkommen unterm Strich weniger bekommen als Menschen mit geringeren Einkommen.

Wer Wohngeld bekommt oder Bafög beziehungsweise Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld, erhält einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Die Höhe des Zuschusses ist für Wohngeldempfänger gestaffelt: Für eine Person 270 Euro, für zwei Personen 350 Euro, für jede weitere Person 70 Euro. Studierende und Azubis erhalten 230 Euro. Die Auszahlung erfolgt automatisch und soll im Sommer bei den Empfängern ankommen.

Spritkosten: Energiesteuer wird für drei Monate abgesenkt

In den Monaten Juni, Juli und August soll die Besteuerung von Benzin und Diesel so weit gesenkt werden, wie es die EU-Regeln erlauben. Das Bundesfinanzministerium hat errechnet, dass dadurch der Steuersatz für Benzin um 29,55 Cent und für Diesel um 14,04 Cent sinken wird. Die Bundesregierung geht auch hierbei davon aus, dass die Versorgungsunternehmen diesen Betrag vollständig an die Verbraucher weitergeben.

Bahn und Bus: Drei Monate lang für neun Euro ÖPNV benutzen

Neben den Autofahrern sollen im gleichen Zeitraum auch ÖPNV-Nutzer entlastet werden. Geplant ist, dass ein Monatsticket für den Nah- und Regionalverkehr vom 1. Juni bis zum 31. August nur neun Euro kosten soll. Dafür ist allerdings noch die Zustimmung der Länder im Bundesrat erforderlich, da der Regionalverkehr Ländersache ist. Der Bund hat den Ländern für diese Maßnahme zusätzlich 2,5 Milliarden Euro Förderung für den Schienenverkehr angeboten. Das ist den Bundesländern jedoch bisher zu wenig.

Fernpendler erhalten höhere Mobilitätspauschale

Wer mehr als 21 Kilometer (einfache Fahrt) zwischen Wohnung und Arbeitsplatz pendelt, gilt als Fernpendler. Fernpendler erhalten für das Jahr 2022 ab dem 21. Kilometer pauschal Werbungskosten von 38 Cent pro Kilometer und Arbeitstag anerkannt. Dabei ist es unerheblich, welches Verkehrsmittel benutzt wird. Für die Entfernung unter 21 Kilometern bleibt es bei den bisherigen 30 Cent. Dadurch verringert sich das zu versteuernde Einkommen.

Einkommensteuer: Höhere Freibeträge

Es gibt ein staatlich festgelegtes Existenzminimum, auf das keine Einkommensteuer zu entrichten ist. Dieser sogenannte Grundfreibetrag wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2022 für jede einkommensteuerpflichtige Person um 363 Euro auf jetzt 10.347 Euro erhöht.

Auch die Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerpauschbetrag, wird rückwirkend zum 1. Januar 2022 von 1.000 Euro auf 1.200 Euro erhöht. Auch dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen.

Kinder: Zuschlag zum Kindergeld und Hilfe für besonders Bedürftige

Über die Familienkassen sollen in Ergänzung zum Kindergeld im Juli für jedes Kind einmalig 100 Euro ausgezahlt werden. Dieser Kinderbonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet.

Wer Sozialleistungen bezieht, soll 200 Euro bekommen. Außerdem sollen Kinder, die besondere finanzielle Unterstützung brauchen, ab dem 1. Juli monatlich 20 Euro erhalten.

Teilweise schon in Kraft, teilweise noch nicht

Teile dieser Entlastungsmaßnahmen sind bereits wirksam, Teile müssen noch durch den Gesetzgeber beschlossen werden – was aber als Formsache gilt. Einzig beim Neun-Euro-Ticket könnte es noch zu Verzögerungen kommen, denn hier haben einige Bundesländer noch Nachbesserungen gefordert.

Kritik an Höhe und Zielgenauigkeit

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, kritisiert, dass die Bundesregierung mit den Paketen die "Armut nicht konsequent und zielgenau" bekämpfe. Die Unterstützungsmaßnahmen seien in der Höhe nicht ausreichend.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt in einer Studie, aus der das "Handelsblatt" zitiert, zu dem Ergebnis, dass die Pakete sozial unausgewogen seien. Die ärmsten zehn Prozent der Verbraucher würden in den nächsten Monaten rund 6,7 Prozent ihres Nettoeinkommens mehr für Energie ausgeben müssen, aber nur mit 3,7 Prozent unterstützt werden. Unterm Strich bliebe also eine Mehrbelastung von drei Prozent. Die reichsten zehn Prozent würden mit zwei Prozent mehr belastet und erhielten 0,7 Prozent vom Staat zurück. Es bleibt hier also nach diesen Berechnungen nur eine Mehrbelastung von 1,3 Prozent.

Aus umweltpolitischer Perspektive wird die Steuerentlastung für Sprit kritisiert. Die Preissenkungen für fossile Treibstoffe laufe dem Ziel entgegen, über steigende Spritpreise die Mobilitätswende zu unterstützen.

Experten sehen vor allem beim Neun-Euro-Ticket neben der Finanzierung noch viele andere ungelöste Fragen. Etwa wie Bestandskunden behandelt werden, wo das Ticket überall gelten wird oder ob das Ticket nicht zur Überlastung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs führen wird.