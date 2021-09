Live-Ticker zum letzten Triell: Debatte zum Pflegenotstand

21.23 Uhr: Jetzt geht es um innere Sicherheit

"Wir haben Bedrohungen aus vielen, vielen unterschiedlichen Richtungen", sagt Laschet und nennt mehrere islamistische und rechtsextreme Anschläge in Deutschland als Beispiel.

21.16 Uhr: Wie bekämpft man den Pflegenotstand?

Man müsse dafür sorgen, dass ordentlich bezahlt wird, fordert Scholz. "Wir brauchen Bemessungsrahmen, der dafür sorgt, dass in den Einrichtungen genügend Pflegerinnen und Pfleger sind." Ähnliches fordert Baerbock. Besonders die Arbeitsbedingungen müssten sich verbessern, weil viele das Pensum nicht mehr leisten können. Eine 35-Stunden-Woche könne die Situation verbessern. Laschet erklärt: "Es reicht nicht zu klatschen." Er kritisiert: Es habe zu lange gedauert, bis man dafür gesorgt habe, dass man für die Pflegeausbildung zahlen musste. "Ich will als Bundeskanzler dieses Thema zum großen gesellschaftspolitischen Thema der nächsten Jahre machen."

21.10 Uhr: Wie geht es weiter in der Corona-Politik?

"Es ist lästig, aber vertretbar, dass man in Bahn und Bussen Maske trägt", erklärt SPD-Kandidat Scholz. Ziel müsse es zeitgleich sein, die Impfquote zu erhöhen. "Lasst euch impfen, macht da mit!" Angesprochen auf die Schulen sagt Laschet: "Wir müssen alles tun, dass es beim Präsenzunterricht bleibt." Baerbock erklärt, dass eine Impfpflicht in Deutschland nicht möglich sei. Sie fordert eine Testpflicht am Arbeitsplatz und eine konsequente Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern.

21.07 Uhr: Jetzt Baerbock gegen Laschet

Baerbock zeigt sich fassungslos zu den Plänen des CDU-Chefs: "Ich frage mich, was mit Ihnen los ist, Herr Laschet." Die Grünen-Chefin kritisiert anschließend die Klimapolitik der Union in den letzten Jahrzehnten.

21.03 Uhr: Baerbock vs. Scholz

Baerbock folgert aus Scholz' Schilderung seiner Klimapläne: "Ihnen ist die Zukunft der Kinder und Enkelkinder nicht so wichtig." Sie warne davor, dass zukünftig Sturzfluten alle paar Jahre kommen würden. Laschet schaltet sich ein und warnt vor Verboten in der Klimapolitik. Als Beispiel nennt er das von den Grünen geforderte Ende des Verbrennermotors im Jahr 2030. Zudem er fordert eine Abschaffung der EEG-Umlage.

20.58 Uhr: Baerbock befragt Scholz und Laschet

"Das passt vorne und hinten nicht zusammen", sagt Baerbock über die Klimapolitik von CDU/CSU und SPD. Die Grünen-Chefin fragt die Herren in der Runde: "Wie stellen sie sich das vor?" Mit den GroKo-Plänen könne man das Pariser Klima-Abkommen nicht einhalten. Scholz verteidigt die Klimapläne. Als Kanzler wolle er die Stromausbauziele für 2045 im ersten Jahr festlegen. Er will zwei Prozent der Landesfläche für Sonne und Wind.

20.50 Uhr: Jetzt geht es ums Klima

"Es darf keine weiteren Katastrophen geben, damit gehandelt wird", sagt Scholz. Man müsse die deutsche Industrie klimaneutral machen - "25 Jahre sind da eine sehr, sehr kurze Zeit." Die Kohle-Kraftwerke hätte man schon vor 20 Jahren schließen müsse, erklärt Laschet. Er fordert einen europäischen Strommarkt. "Diese Bundestagswahl ist eine Richtungswahl", erklärt Baerbock. Sie attackiert die Klimapolitik der Großen Koalition. Die nächste Bundesregierung müsse eine "Klimaregierung" sein.

20.45 Uhr: Debatte um Hartz IV

Baerbock möchte den Hartz-IV-Satz um 50 Euro erhöhen. Ihr gehe es dabei auch um "soziokulturelle Teilhabe". Sie fordert zudem eine Modernisierung der Verwaltung in den Jobcentern. Ziel muss sein, "dass Menschen wieder in Arbeit kommen", erklärt Laschet. Auch bei diesem Thema sind sich Scholz und Baerbock einig.

20.40 Uhr: Streit um Steuerpolitik

Laschet und Baerbock üben sich im gegenseitigen Unterbrechen. Er wolle für mehr Jobs sorgen, sagt Laschet. "Hartz IV ist kein Beruf", ruft der CDU-Chef. Scholz sieht anschließend viel Konsens in der Steuerpolitik bei seiner Partei und den Grünen. Dabei nennt er die Entlastung für Ehepaare, die unter 200.000 Euro verdienen, als Beispiel.

20.37 Uhr: Entlastungen für Familien?

Was würden die Kandidaten für Familien mit niedrigem Einkommen tun? "Wir brauchen einen Zuschlag für Alleinerziehende, insgesamt müssen wir Familien besser stellen", sagt Laschet. Scholz erklärt, dass es bei ihm zu einer steuerlichen Entlastung komme: "Jemand, der so viel verdient wie ich, muss dann mehr Steuern zahlen", so der SPD-Kandidat. Baerbock attackiert die GroKo: Die Schere zwischen Arm und Reich sei immer weiter auseinander gegangen. "Jedes fünfte Kind lebt in Armut."

20.33 Uhr: Debatte um Mindestlohn

Scholz schaltet sich ein: "Zwölf Euro pro Stunde sind immer noch nicht viel Geld." Zehn Millionen Menschen würden davon profitieren. Dieser Mindestlohn sei die Bedingung einer jeden Koalition für Scholz. Laschet antwortet: "Für diese Idee hat er keinen Partner. Da bleibt nur Rot-Rot-Grün." Die Kandidaten behaken sich weiter. Scholz kontert: "Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Arbeitnehmer leben, die Vollzeit berufstätig sind, aber trotzdem nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können."

20.28 Uhr: Laschet fordert mehr Tarifbindung

Auf die Frage, warum Laschet im Gegensatz zu Scholz und Baerbock keinen Mindestlohn von zwölf Euro unterstützt, fordert der CDU-Vorsitzende, dass es mehr Tarifbindung in Deutschland geben müsse. Baerbock wirft ihm daraufhin einen Rückfall in die 90er-Jahre vor. "Wir erleben ja, dass ganz viele Menschen nicht in Tarifvereinbarungen drin sind."

20.23 Uhr: Thema Soziale Gerechtigkeit

SPD-Kandidat Scholz erklärt, dass er die Nöte von Menschen mit geringem Einkommen nachvollziehen könne, da er als Fachanwalt für Arbeitsrecht gearbeitet hat. Er fordert in diesem Zusammenhang die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Laschet zieht Parallelen zu seiner Biografie: "Mein Vater war Bergarbeiter, wir waren zu Hause 4 Kinder. Da musste man sich schon sehr einschränken." Grünen-Chefin Baerbock rückt die Familienpolitik in diesem Zusammenhang in den Fokus. "Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, damit wir Kinder aus der Armut holen."

20.20 Uhr: Was unterscheidet die Kandidaten?

Olaf Scholz zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der gegenseitiger Respekt herrscht. Armin Laschet nennt ein Nein zu Steuererhöhungen, die Klimapolitik und innere Sicherheit als Schwerpunkte. "Die Menschen spüren, dass es um eine Richtungsentscheidung geht", so der CDU-Chef. Deutschland müsse besser regiert werden - das habe die Corona-Pandemie gezeigt, sagt Annalena Baerbock. "Jetzt muss Politik über sich hinauswachsen."

20.15 Uhr: Triell beginnt

Die dritte und letzte TV-Debatte der drei Kanzlerkandidaten beginnt. ProSieben, Sat.1 und Kabel eins übertragen dieses Triell. Die Moderatoren sind Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch.