Tagesgespräch: Ihre Meinung zur Eskalation in der Ostukraine

Wladimir Putin hat angeordnet, Soldaten in die Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine zu schicken. Das Tagesgespräch schaut auf die Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt. Rufen Sie an! Die Nummer ins Studio: 0800/ 94 95 95 5.