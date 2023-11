"Bittere Erfahrung": Friedensgebet in München abgesagt

Eigentlich hätte es ein gemeinsames Gebet von Juden, Muslimen und Christen für den Frieden im Nahen Osten werden sollen. Doch das für Montagabend geplante interreligiöse Friedensgebet auf dem Münchner Marienplatz ist nach Kritik kurzfristig abgesagt worden.

OB Reiter: "Zeit offenbar nicht reif für gemeinsames Friedensgebet"

Die Schirmherrschaft hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter übernommen. Er habe, so Reiter am Montagmittag, "gerade in dieser hochemotionalen Zeit, die auch in unserer Münchner Stadtgesellschaft deutlich zu spüren ist", die Idee eines interreligiösen Friedensgebets unterstützenswert gefunden. Allerdings sei Voraussetzung gewesen, sagte Reiter, "dass auch ein Vertreter der jüdischen Glaubensgemeinschaft ein Gebet spricht". Das sei nun leider nicht mehr der Fall.

Vorausgegangen war Kritik an der Veranstaltung durch den Grünen-Politiker Volker Beck und das Münchner "Linke Bündnis gegen Antisemitismus". Der Vorwurf: Unter dem Dach des Münchner Muslimrats seien auch Gruppierungen wie die türkischen Gruppierungen DITIB und Millî-Görüş sowie die Muslimbruderschaft, deren Haltung zum aktuellen Konflikt in Israel und Gaza nicht klar sei.

Die Zeit sei derzeit "offenbar nicht reif", um in und für München ein gemeinsames Friedensgebet zu ermöglichen, erklärte Reiter weiter. "Unabhängig davon appelliere ich an alle Münchnerinnen und Münchner, weiterhin friedlich zu bleiben und sich nicht dem Hass und der Hetze hinzugeben."

Muslimrat zeigt sich enttäuscht

Der Münchner Muslimrat als Veranstalter des Friedensgebets zeigte sich enttäuscht. Man habe "gehofft, dass alle verantwortlichen Kräfte in unserer Stadt die ausgestreckte Hand ergreifen und deutliche Zeichen für das Miteinander setzen wollten". Dass dies in München nicht möglich sein solle, bleibe "eine sehr bittere Erfahrung, nicht nur für Muslime", erklärte Imam Benjamin Idriz vom Münchner Forum für Islam (MFI) im Namen des Muslimrats.

Ursprünglich sollten am Montagabend Rabbiner Jan Guggenheim von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern sowie der evangelische Landesbischof Christian Kopp und Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl für das Erzbistum München und Freising an dem Friedensgebet teilnehmen. Das Motto lautete: "Muslime, Juden und Christen beten für Frieden im Heiligen Land und für das Miteinander in München". Initiator waren der Muslimrat München sowie Münchner Musliminnen und Muslime in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München.

"Keine Flaggen, keine Schilder, keine Parolen"

Die Initiative zu dem Friedensgebet entstand vor zwei Wochen bei einem Treffen zwischen Münchner Imamen und Oberbürgermeister Reiter. In der Einladung hieß es ausdrücklich: "Keine Flaggen, keine Schilder, keine Parolen". Die Imame hatte in ihren Gemeinden außerdem ausdrücklich von der Teilnahme von pro-palästinensischen Demonstrationen abgeraten und stattdessen das Gebet in München als gemeinsame Friedensaktion angekündigt.

Mit Informationen von dpa und epd