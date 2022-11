Artikel mit Audio-Inhalten

> Berlin: Eindämmung der Erderwärmung hat oberste Priorität

Berlin: Eindämmung der Erderwärmung hat oberste Priorität

In Ägypten beginnt in Kürze die Weltklimakonferenz COP27. Deutschland hat zum Start einen Appell an die Teilnehmer gerichtet: Die Eindämmung der Erderwärmung habe höchste Priorität. Die Welt habe alle nötigen Instrumente dazu in der Hand.