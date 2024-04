Auftakt zur Bikesaison: Tausende bei Motorradtreffen in Kulmbach

Sie ist inzwischen schon eine richtige Traditionsveranstaltung: Die Motorradsternfahrt im oberfränkischen Kulmbach. Auch in diesem Jahr sind wieder tausende Menschen mit und ohne Motorräder zum größten Bikertreffen Süddeutschlands gekommen, um den Start in die Motorradsaison einzuläuten. Im Zentrum stand neben dem Spaß am Motorradfahren erneut das Thema Verkehrssicherheit: Motto in diesem Jahr war "Ankommen statt Umkommen".

30.000 Motorradfans besuchten die Veranstaltung

Insgesamt besuchten am Wochenende rund 30.000 Menschen das Event, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. An der Sternfahrt selbst nahmen am Sonntag rund 4.000 Menschen teil. Auch 100 Polizeimotorräder mit Polizisten aus elf europäischen Ländern waren den Angaben zufolge dabei.

Innenminister Joachim Herrmann als Schirmherr fuhr selbst auf zwei Rädern an und nutzte die Gelegenheit, um Auto- wie Motorradfahrer zur Einhaltung der Verkehrsregeln und zu gegenseitiger Rücksichtnahme aufzurufen. "Motorradfahren, Cruisen zum Beispiel durch die Fränkische Schweiz, wie ich es gerade gemacht habe, ist etwas Herrliches, ist super. Aber wir haben leider auch im vergangenen Jahr wieder zu viele Motorradfahrer gehabt, die in Bayern auf unseren Straßen ums Leben gekommen sind", so der CSU-Politiker.

Schon bereits über 300 Unfälle mit Motorrädern in diesem Jahr

Daher müsse man sich noch mehr um die Sicherheit im Verkehr kümmern. Das betrifft laut Herrmann sowohl die Motorradfahrerinnen und -fahrer selbst als auch andere Verkehrsteilnehmer. Auch Polizei und Verkehrsclubs nutzten das Bikertreffen in Kulmbach, um für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Denn allein bis Anfang März hat es nach Angaben des Innenministeriums im Freistaat 333 Verkehrsunfälle mit Motorrädern und 273 verletzten Bikerinnen und Bikern gegeben, deutlich mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Zwei Fahrer kamen ums Leben.

Nach dem Winter sollten sich Bikerinnen und Biker deshalb auf die beginnende Motorradsaison vorbereiten. Innenminister Herrmann erzählt, dass er in den vergangenen Tagen deshalb ein Fahrsicherheitstraining absolviert habe, um gut in die Saison starten zu können. Das zweitägige Motorradtreffen fand zum 21. Mal statt. Alljährlicher Höhepunkt ist der Motorradkorso durch die Kulmbacher Innenstadt.