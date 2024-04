Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Immer mehr Wohnmobile in Bayern - vor allem am Alpenrand

Immer mehr Wohnmobile in Bayern - vor allem am Alpenrand

In Bayern gibt es immer mehr Wohnmobile. Ihre Zahl hat sich in den letzten sieben Jahren fast verdoppelt auf rund 170.000. Eine auffällig hohe Wohnmobil-Dichte gibt es in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau.