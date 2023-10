Für den guten Zweck: Biker zeigen ihre Bäuche

Biker-Kalender gibt es zuhauf. Aber ein Biker-Bauch-Kalender? "Der fehlt noch", hat sich Bettina Gabriel nach einer Spritztour mit ihren Freunden vom Passauer Motorrad-Korso-Club gedacht. "Ich saß mit den Männern am Tisch, habe ihre Bäuche gesehen und gesagt: Hey, mit euch könnte ich doch einen Biker-Bauch-Kalender machen." Gesagt, getan – und nicht nur zum Spaß: Das Geld aus den Kalenderverkäufen ist für den guten Zweck.

Bauch und Maschine im Mittelpunkt

Das Fotoshooting läuft konzentriert und vor allem zielgerichtet ab. "Den Arm ein bisschen weiter runter. Die Jacke etwas weiter hinter. Dann sieht man den Bauch besser", ruft Fotograf Thomas Stiedl einem Biker zu, der in Filzhut, Motorradhose und Kutte auf nacktem Oberkörper auf seiner roten Maschine posiert. Die anderen elf Kalender-Boys feuern ihn an. Und Bettina Gabriel ruft: "Jawohl, lass ihn raus. Ein schöner Bauch für einen guten Zweck."

Hilfe für Familien in Stadt und Landkreis Passau

Zwei Hilfsorganisationen wollen die Biker mit ihrem Kalender unterstützen. Und deshalb geht der Erlös aus dem Verkauf an die Kinderhilfe Holzland aus dem Landkreis und "Mia fia di" aus der Stadt Passau. "Die Vereine helfen Kindern und Familien, die durch Krankheiten und Schicksalsschläge unschuldig in Not geraten sind. Familien, die nicht immer auf der Sonnenseite stehen", sagt Vorstand Erich Zieringer.

Verein muss Kalender nachdrucken

Dafür kann man schon mal die Hüllen fallen lassen, finden die Biker, die ziemlich souverän vor der Kamera wirken. "Vor 30 Jahren hätte ich mich geschämt, aber in meinem Alter ist mir das egal", sagt zum Beispiel Sepp. Und Erich ergänzt: "Biker sind von Haus aus nicht gschamig." Und so präsentiert sich jeder auf seiner eigenen Maschine – stehend, liegend, sitzend. Hauptsache, der Bauch kommt gut zur Geltung.

Die Aktion scheint auf jeden Fall anzukommen. Die erste Auflage mit 200 Kalendern ist schon fast vergriffen, die "Korsoaner" werden wohl Kalender nachdrucken müssen.

Die Bierbäuche aus dem Fichtelgebirge

Dass Bierbäuche in Kalendern gut ankommen, zeigt auch ein Projekt aus dem Fichtelgebirge. Dort gibt es seit vergangenem Jahr einen Bierbauch-Kalender. Ursprünglich ein Aprilscherz, wurde der Kalender zum Verkaufsrenner – weltweit.