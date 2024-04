Kommt Streckensperrung für Motorradfahrer auch am Sudelfeld?

Die Sudelfeldstrecke ist bei Motorradfahrern ebenso beliebt wie die Kesselbergstrecke im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Dort gilt seit dem 1. April wieder zeitweise ein Fahrverbot für Motorradfahrer. Ob dies eine Blaupause für das Sudelfeld sein könnte, ist noch offen.

Polizei: Motorradfahrer oftmals nicht einsichtig

Drei Unfälle mit Motorrädern hat es diesen Frühling bereits am Sudelfeld gegeben. Nach einem unfallreichen Wochenende führte die Polizeiinspektion Brannenburg Geschwindigkeitskontrollen an der B 307 durch. Innerhalb nur einer Stunde wurden fünf Verstöße festgestellt, so die Polizei. Der Spitzenreiter beschleunigte auf der kurvenreichen Strecke, die auf 60 Stundenkilometer beschränkt ist, auf bis zu 112 Stundenkilometer. Den Fahrer aus Kufstein erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Laut Polizeiinspektion Brannenburg zeigen sich betroffene Motorradfahrer nur in den seltensten Fällen einsichtig und es gebe wenig Verständnis für die Überwachung des Verkehrs und deren Hintergründe.

Landratsamt hat Sudelfeld im Blick

Die Unfallhäufung am Sudelfeld sei bekannt, heißt es aus dem zuständigen Landratsamt Rosenheim. Eine Sperrung für Motorräder sei seit Jahrzehnten ein Anliegen, dem man sich widme. Man stehe im regelmäßigem Austausch mit allen beteiligten Behörden. Da es sich um ein umfangreiches Verfahren handle, könne man aktuell nicht sagen, ob eine Sperrung ähnlich der am Kesselberg auch am Sudelfeld durchgeführt werden könne.

Zeitweises Fahrverbot am Kesselberg seit 1. April für Motorräder

Am Kesselberg gibt es seit dem 1. April wieder ein tägliches Fahrverbot für Motorräder, und zwar zwischen 15 Uhr und 22 Uhr bergauf Richtung Urfeld. Dies geht auf eine Entscheidung der dortigen Unfallkommission zurück, an der das Landratsamt, die Polizei sowie das Staatliche Bauamt beteiligt sind.

Allerdings hatte diese Maßnahme einen Vorlauf von Jahrzehnten, macht das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen deutlich. 1978 begann es mit Fahrverboten an den Wochenenden und an Feiertagen. Es folgten bauliche Verbesserungen an der Strecke sowie ein Überholverbot.

Sudelfeld: Arbeitsgruppe gegründet

2014 kamen sogenannte "Rüttelstreifen" dazu und 2016 Schwellen auf der Fahrbahn in unfallträchtigen Kurven. Zuletzt beurteilte die Unfallkommission alle straßenbaulichen Möglichkeiten als ausgeschöpft, deswegen nun das tägliche, zeitweise Fahrverbot. Es handelt sich dabei um eine zweijährige Pilotphase, die im Herbst endet. Dann soll sich zeigen, ob diese Maßnahme dauerhaft eingeführt wird oder nicht.

Was das Sudelfeld angeht: Hier ist das Landratsamt Rosenheim eben noch am Datensammeln. An der Unfallkommission ist auch der Landkreis Miesbach beteiligt, es wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegründet.