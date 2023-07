Koalition will Heizungsgesetz nach Sommerpause beschließen

Die Ampel-Koalition will das Heizungsgesetz nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erst nach der parlamentarischen Sommerpause beschließen. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP mit. Geplant ist demnach, die zweite und dritte Lesung des Gebäudeenergiegesetzes für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen.

Keine Sondersitzung in der Sommerpause

Zuvor war darüber spekuliert worden, dass noch während der Sommerpause eine Sondersitzung des Parlaments einberufen werden könnte. Darauf verzichtet man nun jedoch, wohl auch, weil sich in den eigenen Reihen bereits Widerstand dagegen geregt hatte. So hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler in der "Bild" vor einer solchen Sondersitzung gewarnt. "Dafür gibt es keine Grundlage".

Bundesverfassungsgericht stoppte Ampel-Pläne

Das Bundesverfassungsgericht hatte das Vorhaben der Ampel, den Bundestag noch in dieser Woche über das Heizungsgesetz abstimmen zu lassen, gestoppt. Das höchste deutsche Gericht teilte am Mittwochabend mit, die für diesen Freitagmorgen geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden. Damit hatte der Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann Erfolg. Der Bundestagsabgeordnete sah wegen der kurzen Beratungszeit seine Mitwirkungsrechte verletzt.

"Die Ampel ruiniert die Wärmewende mit einem Last-Minute-Gesetzespaket und einem verfassungswidrigen Verfahren", warf Heilmann der Koalition vor. Wegen der maximal verkürzten Beratungen zur Gesetzesnovelle könne man keine konzeptionellen Schwächen des Gesetzespakets aufzeigen und ändern.

Union und AfD fordern neuen Anlauf

Einen völlig neuen Anlauf beim Heizungsgesetz fordern derweil Abgeordnete von CDU, CSU und AfD. Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung, sagte der Deutschen Presse-Agentur, nicht nur im Verfahren, auch in der Sache brauche es einen grundlegend neuen Anlauf: "ein überzeugendes Gesamtkonzept statt das Zusammenkleben der Scherben zum geplanten Stückwerk." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte, die Ampel solle "in sich gehen" und das "Murks-Gesetz endlich einstampfen". Auch die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erklärten, das Gesetz müsse komplett vom Tisch.