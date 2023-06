AfD stellt erstmals einen Landrat in Deutschland

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke sieht im Wahlsieg im Landkreis Sonneberg den Auftakt für mehr Erfolge bei Kommunal- und Landtagswahlen. Höcke sagte am Sonntag bei der AfD-Wahlparty, von Sonneberg gehe ein "politisches Wetterleuchten" aus. Man wolle diesen Schwung mitnehmen für die kommenden Landratswahlen. "Und dann bereiten wir uns für die Landtagswahlen im Osten vor, wo wir dann wirklich ein politisches Erdbeben erzeugen können."

Köpper: Schlechter Tag für den Landkreis

CDU-Kandidat Köpper bezeichnete den Wahlausgang als "enttäuschend" und sprach von einem schlechten Tag für den Landkreis Sonneberg und Thüringen. "Trotz einer höchst engagierten Arbeit von unzähligen Wahlhelfern haben die Sonneberger heute anders entschieden", sagte er laut einer Mitteilung vom Sonntagabend. Am Ende sei auch der Wahlkampf durch die schlechte Politik der Bundesregierung überlagert worden.

Thüringens Innenminister und SPD-Vorsitzender Georg Maier sprach von einem "Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte". Nun heiße es, "parteipolitische Interessen hintan zu stellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen". Politik und Demokratie seien der Wettstreit um die besten Ideen und nicht um die größte Empörung, erklärte der SPD-Politiker.

Ministerpräsident Ramelow: AfD-Sieg in Sonneberg ein Signal

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht den AfD-Wahlerfolg im Landkreis Sonneberg als Signal der Unzufriedenheit. "Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren, dass wir die Ostdeutschen mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass über sie gelacht wird oder über sie nur geredet wird", sagte der Linken-Politiker am Sonntagabend im ZDF. Die Sonneberger hätten "ein Signal an die ganze Republik zu senden, dass ihnen viele Dinge nicht gefallen". Es sei eine demokratische Wahl gewesen. Das habe er zur Kenntnis zu nehmen.

Der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann sieht eine politische Zäsur. "Das muss ein allerletzter Warnschuss für alle Bundestagsparteien sein", forderte der Leipziger Bundestagsabgeordnete am Sonntagabend. "Insbesondere die Bundesregierung darf nicht länger eine Politik machen, die keine Probleme löst, sondern zusätzliche schafft."

Es gelte nun, Landtagswahlsiege der AfD in Ostdeutschland im kommenden Jahr zu verhindern. Dafür müsse die Politik Normalbürger in den Mittelpunkt rücken. "Wer die AfD klein machen will, muss die Wähler zurückgewinnen", meinte Pellmann. "Dafür braucht es eine Politik der ausgestreckten Hand."

Zentralrat der Juden zutiefst beunruhigt

Der Zentralrat der Juden zeigt sich tief erschüttert vom Wahlerfolg der AfD. Präsident Josef Schuster wertet die erste Wahl eines AfD-Politikers zu einem Landrat als "Dammbruch". Das sagte der in Würzburg lebende Schuster im Gespräch mit BR24. Das Wahlergebnis erschüttere ihn und mache ihm Sorgen. "Denn das ist jetzt der erste Landrat, der von der AfD gestellt wird, und es bleibt zu befürchten, dass er nicht der letzte sein wird."

Es besorge ihn besonders, "dass hier alle Rattenfänger von Hameln mit antidemokratischen und rassistischen Theorien" offensichtlich bei den Menschen ankämen. Er verstehe zwar, dass aktuell viele Menschen angesichts von Inflation und Klimafragen Existenzsorgen hätten, jedoch hätten die Wählenden mit ihren Stimmen für die AfD letztlich für einen Mandatsbewerber gestimmt, "der eigentlich keine Lösungen anbieten kann, sondern nur Probleme" aufzeige. Es irritiere ihn sehr, dass "so viele Menschen meinen, dass das die Lösung ihrer persönlichen Probleme sein könne".

Deutschlandtrend mit 19 Prozent für AfD "absolut besorgniserregend"

Auch der aktuelle Deutschlandtrend mit 19 Prozent für die AfD sei "absolut besorgniserregend" – wenn auch ein erheblicher Anteil der 19 Prozent vermutlich kein rechtsextremes Gedankengut habe, sondern ihre Unzufriedenheit mit politischen Entwicklungen in Deutschland zum Ausdruck bringen wolle, so Schuster.

Der in Würzburg lebende Präsident des Zentralrats der Juden sagte im BR24-Gespräch, er habe an diesem Morgen ambivalente Gefühle: Einerseits sei Sonneberg mit dem nun gewählten AfD-Landrat nur 70 Kilometer von Würzburg entfernt. Andererseits hatten am Sonntag in Würzburg mehr als 1.000 Menschen mit Trillerpfeifen und einer Sitzblockade eine Kundgebung der AfD verhindern können, die den zweiten Jahrestag der Messerattacke mit drei Todesopfern für ihre Zwecke nutzen wollte. Die Bürgerschaft in Würzburg habe "sich ganz klar und übrigens auch erfolgreich der AfD und Herrn Höcke in den Weg gestellt", als diese versucht habe, das "Massaker von vor zwei Jahren zu instrumentalisieren".

Knobloch: "Gefährliche Entscheidung"

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, twitterte: "Viele Entscheidungsträger in Bund und Land, in Politik und Gesellschaft tragen eine Mitverantwortung. Aber vor allem haben die Menschen vor Ort diese gefährliche Entscheidung getroffen. Sie haben – mit demokratischen Mitteln – ein Ausrufezeichen gegen die Demokratie gesetzt."