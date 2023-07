Ölpest-Gefahr: Brennender Frachter soll bald abgeschleppt werden

Seit drei Tagen brennt nun schon der mit tausenden Autos beladene Frachter "Fremantle Highway" vor der niederländischen Küste. Die Sorge vor einer dramatischen Ölkatastrophe für das Wattenmeer und die Bewohner der umliegenden Inseln ist nach wie vor groß. Doch es gibt Hoffnung: Das Schiff soll an einen sicheren Ort geschleppt werden - laut niederländischen Behörden womöglich bereits in den nächsten Stunden.

Frachter wird derzeit für Verlegung vorbereitet

Bergungsspezialisten bereiten den Frachter aktuell auf die Verlegung vor, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf die zuständige Infrastruktur- und Wasserbehörde berichtet. "Die Temperatur an Bord des Schiffs ist stark gesunken und die Intensität des Feuers und die Rauchentwicklung haben abgenommen", hieß es. Zuvor hatte ein Team von Rettungskräften erstmals an Bord des Auto-Frachters gehen können. Dort gelang es den Experten, eine stabile Verbindung vom Dach des Frachters zu einem der Schleppboote zu legen.

Der Frachter soll zu einem provisorischen Ankerplatz weiter östlich, 16 Kilometer nördlich der Insel Schiermonnikoog, gebracht werden. Wann mit dem Abschleppen begonnen werden soll, hänge unter anderem von der Rauchentwicklung sowie der Wettervorhersage ab, so die Behörden. "Wahrscheinlich" könne man aber noch an diesem Wochenende damit beginnen. Der Schleppvorgang dauere voraussichtlich zwischen 12 und 14 Stunden. Nach einer Überprüfung der Situation soll das Schiff den Angaben zufolge dann irgendwann in einen Hafen geschleppt werden. Welcher das sein wird, ist noch unklar.

Stabilität des Schiffes wird ständig überwacht

Auch jetzt werde die Stabilität des Schiffs ständig überwacht. Es ist unklar, wie lange der Frachter der Hitze standhalten kann. Ein Auseinanderbrechen oder Kentern soll aber unter allen Umständen vermieden werden. "Der Frachter ist zu diesem Zeitpunkt aber stabil", erklärten die Behörden. "Das Schiff ist auch unterhalb der Wasserlinie noch intakt und kippt nicht." Das Feuer auf dem Frachter hatte nach Informationen der Küstenwache am Freitag deutlich abgenommen. Doch der Brand wüte noch, teilte die Küstenwache mit.

Auf dem unter der Flagge Panamas fahrenden Frachtschiff der in Japan ansässigen Schiffsgesellschaft K Line war in der Nacht zum Mittwoch vor der niederländischen Wattenmeer-Insel Ameland ein Feuer ausgebrochen, das sich rasend schnell ausgebreitet hatte. Eines der 23 indischen Besatzungsmitglieder kam ums Leben, die anderen konnten gerettet werden. Einige von ihnen waren über Bord gesprungen.

Gefahr von Ölpest noch nicht gebannt

Die Gefahr, dass der Frachter sinken könnte, ist allerdings noch nicht gebannt. Für das zum Unesco-Welterbe gehörende Wattenmeer wäre das verheerend: Laut Bundesumweltministerium befinden sich an Bord der "Fremantle Highway" 1.600 Tonnen Schweröl sowie weitere 200 Tonnen Marinediesel. Ihr Untergang könnte eine Ölpest auslösen, mit verheerenden Folgen für das empfindliche Ökosystem des Naturparks Wattenmeer.

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer forderte derweil strengere Vorgaben für den Schiffsverkehr auf der Nordsee. "Wir müssen die Sicherheits- und Umweltstandards verbessern", sagte der Grünen-Politiker dem Sender NDR Info. Auch der Brandschutz müsse besser gewährleistet werden. "Und man muss auch überlegen, dass man solche Risikoschiffe nicht an der nahen Route entlang der Küste fahren lässt, sondern weiter draußen." Eine Ölkatastrophe im Weltnaturerbe Wattenmeer "mag man sich gar nicht vorstellen", so Meyer.

Mit Material von dpa und AFP