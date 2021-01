Abseits digitaler Kontrolle: Corona-Fake-News im Briefkasten

Anhänger von Verschwörungsmythen verbreiten ihre Desinformation häufig in den sozialen Medien. Denn hier lassen sie sich besonders leicht teilen und weiterverbreiten. Dabei kommt den Urhebern der Desinformation auch die Architektur der sozialen Medien zugute: Algorithmen bevorzugen polarisierende Themen und spielen diese bevorzugt aus, Falschnachrichten werden von Freunden und Bekannten verbreitet, denen wir Glauben schenken, und Hacker programmieren Bots, die Falschinformationen tausendfach verbreiten.

Aber: Aktuell scheinen sich die Verfasser von Desinformation auch wieder auf traditionellere Verbreitungswege zu konzentrieren. BR-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Leser und Leserinnen schicken dem #Faktenfuchs immer wieder Fotos von Flyern und Broschüren mit Corona-Desinformation, die sie in ihren Briefkästen finden. Darauf zu lesen: Bekannte Mythen und Falschinformationen etwa zum Mund-Nasen-Schutz oder zur Corona-Impfung, die Faktenchecker - auch der #Faktenfuchs - bereits mehrfach widerlegten.

Viele der Flyer sind ansprechend und seriös gestaltet

Das Problem: Auf den ersten Blick sehen die Desinformationsbroschüren "halbwegs seriös" aus, sagt Pia Lamberty, die als Sozialpsychologin zu Verschwörungserzählungen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz forscht. Sie hat sich die Flyer angeschaut, die dem #Faktenfuchs vorliegen.

Die Flyer seien professionell gestaltet, zeigten emotionalisierende Bilder und Grafiken und verwiesen zum Teil auf seriöse Quellen wie das ZDF oder das Robert Koch-Institut. Auf einem der Flyer ist ein Verein samt Postanschrift als Herausgeber angegeben, die Vorsitzenden sind mit Foto abgebildet und tragen allesamt Professorentitel - auch wenn sich darunter bekannte Corona-Verharmloser wie Sucharit Bhakdi und Stefan Homburg befinden. Auch ein Verantwortlicher im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P.) wird genannt, wie es etwa das Bayerische Pressegesetz verlangt.

Eben dieser seriöse Anschein mache es vielen Menschen schwer, die Flyer als Desinformation zu identifizieren, sagt Pia Lamberty. Gerade dann, wenn Menschen sich nur nebenbei mit einer Information befassen – zum Beispiel, weil sie am Briefkasten die Post durchsehen – nutzen sie solche kognitiven "Abkürzungen", um die Glaubwürdigkeit einzuschätzen.

Eine seriöse Quelle oder ein wissenschaftlicher Titel signalisieren dann: "Das ist vertrauenswürdig", auch wenn die Quelle womöglich einseitig oder in einem falschen Zusammenhang verwendet wird. "Und genau das macht es extrem schwierig, sich dagegen zu positionieren und über die Fehlinformation aufzuklären", so Lamberty.

Denn so seriös die Broschüren auf den ersten Blick erscheinen mögen: Die Thesen darauf unterscheiden sich nicht wesentlich von den Fehlinformationen, die teils von den selben Urhebern auch im Netz verbreitet werden.

Für Strategie in der analogen Welt gibt es mehrere Gründe

Doch woran liegt es, dass Verschwörungsideologen und Gegner der Corona-Maßnahmen in Deutschland – und übrigens auch im Ausland – seit einigen Monaten auch auf nicht-digitale Verbreitungswege setzen? Expertin Pia Lamberty identifiziert gleich mehrere mögliche Gründe für die Rückkehr zum Analogen:

Erstens: Desinformation ist kein neues Phänomen. Das Internet und soziale Medien hätten ihre Verbreitung nur erleichtert - weshalb Verschwörungstheoretiker beides gerne nutzten. Ältere Verbreitungswege wurden aber immer parallel weitergenutzt.

Tatsächlich gab es auch schon vor der Corona-Pandemie Fälle, in denen sich der #Faktenfuchs mit nicht-digitaler Desinformation befasste, so zum Beispiel im Vorfeld der Landtagswahlen in Bayern 2018: Im Allgäu tauchten Wahlplakate auf, auf denen Grünen-Politikern wie dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer oder dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin Aussagen in den Mund gelegt wurden, die bereits Jahre zuvor als frei erfunden entlarvt worden waren.

Und auch die Desinformation im Briefkasten gab es schon früher: Ebenfalls 2018 ärgerten sich viele Augsburger über eine Beilage der kostenlosen Augsburger "StadtZeitung". Der Ausgabe vom 25. Juli lag der rechtspopulistische "Deutschland-Kurier" bei. Deren Herausgeber betrieben zuvor nicht nur Wahlwerbung für die AfD, sondern verbreiteten auch nachweislich Fehlinformationen.

Zweitens ließen sich mit Druckprodukten auch Zielgruppen ansprechen, die online nicht oder nur schwer zu erreichen sind, so Lamberty: Dazu gehören insbesondere ältere Menschen.

Drittens lasse sich die Verbreitung per Handzettel quasi nicht kontrollieren. Zugegeben: Kontrolle ist auch in sozialen Medien schwierig. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), Meldefunktionen, Kampagnen gegen Fake News und Factcheck-Markierungen gab es in den vergangenen Jahren aber immerhin Bemühungen seitens des Gesetzgebers und von Plattformen wie Facebook, Twitter und Youtube, die Ausbreitung von Fake News einzuschränken.

Viertens gibt es im privaten Zuhause keine Gegenöffentlichkeit. Während Falschinformationen in sozialen Netzwerken als "falsch" markiert werden und ihnen durch andere Nutzer widersprochen werden kann, geht das bei einem Flyer im Briefkasten kaum. Recherchiert der Empfänger oder die Empfängerin nicht selbst, verfängt die Falschbehauptung womöglich.

Fünftens, sagt Lamberty, wirkten Flyer auf viele Menschen womöglich überzeugender als digitale Falschinformationen. Auch deshalb, weil man vielleicht mehr Zeit damit verbringt als mit einer Äußerung, die in der Timeline mit unzähligen anderen Informationen rivalisiert. Ein Druckerzeugnis habe "erstmal eine andere Autorität".

Zudem habe die Desinformation im Briefkasten noch einen anderen Sinn, sagt Lamberty: Sie sei eine Form der "Raummarkierung". Die Verfasser sendeten damit die Botschaft: "Wir sind die, die die Deutungshoheit haben" und versuchten eine Gegenöffentlichkeit zu etablieren. "Dem Empfänger signalisiert das: 'Wir sind da. Wir sind die, die sich um euch kümmern'", sagt Lamberty. "Gerade im ländlichen Raum kann das auch einschüchternd wirken, zumal bekannt ist, dass manche dieser Gruppen Verbindungen zu Rechtsextremisten haben."

Viele der Aussagen auf den Flyern längst widerlegt

Auf den Flyern, die Verschwörungstheoretiker derzeit in Bayern verbreiten, finden sich Fehlbehauptungen, die bereits mehrfach widerlegt worden sind. Zwei Beispiele: Ende November findet ein BR-Reporter einen Flyer der Initiative #Elternstehenauf in seinem Briefkasten. Der Reporter lebt in der Nähe einer Münchner Grundschule. Der Flyer, der in der Gegend verteilt wurde, richtet sich direkt an Schülerinnen und Schüler.